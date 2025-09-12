Heredar una vivienda: cuando el regalo de los padres se convierte en un problema para los hijos

Para muchas familias, dejar una vivienda en herencia a los hijos es sinónimo de cuidado y previsión. Sin embargo, lo que en teoría debería ser una ayuda para el futuro, en la práctica puede convertirse en una fuente de conflictos, gastos imprevistos y decisiones difíciles de tomar. En España, heredar una propiedad es cada vez más complicado, no solo por los impuestos o las posibles deudas asociadas al inmueble, sino también por la falta de acuerdo entre los propios herederos.

Uno de los escenarios más comunes es el de varios hermanos que heredan conjuntamente una vivienda y no logran ponerse de acuerdo sobre qué hacer con ella. Mientras uno quiere vender, otro desea alquilarla y otro propone quedarse con ella para su uso y disfrute. Esta falta de consenso bloquea la gestión del bien, retrasa trámites legales y, en muchos casos, genera tensiones personales que acaban dañando la relación familiar. Además, mientras no se resuelva la situación, todos los herederos están legalmente vinculados a los gastos del inmueble: impuestos, mantenimiento, seguros y posibles reformas.

Los expertos en Derecho sucesorio recomiendan abordar la planificación hereditaria con tiempo y claridad. Redactar un testamento bien estructurado, establecer porcentajes de propiedad definidos o, en algunos casos, donar en vida con condiciones claras puede evitar muchos de estos problemas.

Planificación testamentaria clara

Redactar un testamento detallado es clave. Permite dejar por escrito cómo se desea repartir el patrimonio, evitando que se aplique la sucesión legal ‘por defecto’, que muchas veces no refleja la voluntad real del fallecido ni facilita la gestión para los herederos. Por ejemplo, establecer si se quiere que la vivienda sea para un hijo concreto y compensar a los demás con otros bienes o con dinero.

Donación en vida (con condiciones)

Muchos padres optan por donar la vivienda en vida a uno o varios hijos. Esto puede incluir condiciones, como el derecho de uso y disfrute (usufructo vitalicio) para los padres mientras vivan. Eso sí, hay que tener en cuenta que las donaciones también pagan impuestos, y hay que calcular si conviene más donar o heredar.

Venta anticipada del inmueble

En algunos casos, los padres venden la vivienda antes de fallecer y reparten el dinero entre los hijos. Esto elimina de raíz los conflictos por la propiedad y facilita el reparto.

Constitución de una sociedad o comunidad de bienes

Para casos en los que hay varios inmuebles o propiedades compartidas, se puede constituir una comunidad hereditaria bien estructurada o una sociedad que administre los bienes.

Nombrar un albacea o mediador

El testador puede designar a una persona (albacea) para que se encargue de ejecutar su voluntad y mediar en la distribución de bienes. Se recomienda especialmente en familias con relaciones tensas o inmuebles difíciles de gestionar.

Acuerdos privados entre los herederos

Una vez fallecida la persona, los herederos pueden llegar a acuerdos privados para que uno se quede con la vivienda y compense a los demás con dinero.

Lo importante, insisten los especialistas, es anticiparse: dejar una herencia no es solo una cuestión de bienes, también lo es de armonía familiar.