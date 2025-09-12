Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

China supera los 16 millones de puntos de carga para vehículos eléctricos

"Hasta finales de julio de 2025, el número de puntos de carga para vehículos eléctricos en China había alcanzado más de 16,69 millones de unidades, lo que representa un aumento del 53% interanual"

China supera los 16 millones de puntos de carga para vehículos eléctricos, reforzando la infraestructura para una movilidad más limpia y la transición hacia una sociedad cero carbono

Hasta finales de julio de 2025, el número de puntos de carga para vehículos eléctricos en China había alcanzado más de 16,69 millones de unidades, lo que representa un aumento del 53 % interanual, según datos publicados el viernes por la Administración Nacional de Energía (NEA).

La cifra incluye 4,202 millones de unidades de carga públicas y 12,494 millones de unidades privadas, mostrando un incremento interanual del 38% y del 58,8%, respectivamente.

China construirá una nueva infraestructura energética para una sociedad cero carbono y acelerará el desarrollo de un nuevo sistema eléctrico para impulsar la transformación continua del sector energético del país durante el período del 15º Plan Quinquenal (2026-2030).

Además, el aumento de la infraestructura de carga refleja el compromiso de China con la movilidad eléctrica y la reducción de emisiones de carbono. Este despliegue masivo no solo facilita la adopción de vehículos eléctricos por parte de los consumidores, sino que también impulsa la innovación en baterías, almacenamiento de energía y sistemas inteligentes de gestión de carga.

Los expertos señalan que la expansión de los puntos de carga será clave para alcanzar la neutralidad de carbono, estimular la economía verde y consolidar a China como líder mundial en la transición energética. Se espera que la infraestructura continúe creciendo de manera sostenida para cubrir tanto áreas urbanas como rurales, garantizando la accesibilidad de la carga en todo el país.

