Datos INE
La creación de empresas registra su mejor julio en 18 años, con 10.902 nuevas sociedades (+11,4%)
El dato encadena cuatro meses consecutivos de ascensos
EP
El número de nuevas sociedades mercantiles creció un 11,4% en julio respecto al mismo periodo de 2024, hasta sumar un total de 10.902 empresas, su mayor cifra para este mes desde 2007, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el ascenso interanual de julio, la creación de empresas acumula cuatro meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril, un 36,9% en mayo y un 15% en junio.
Para la creación de las 10.902 empresas el pasado mes de julio se suscribieron más de 481 millones de euros, lo que supone un 39,8% más que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 44.168 euros, subió un 25,5%.
Por su parte, la disolución de empresas subió un 3,6% interanual en el séptimo mes del año, con 1.661 sociedades desaparecidas. Así, cada día del mes de julio cerraron sus puertas 54 sociedades.
- Capitán de yate en Ibiza: 'La propina más grande que he recibido ha sido de 1.200 euros por un día
- Amazon sorprende con una casa prefabricada a 8.500 euros con dos dormitorios
- Los hoteles de Ibiza siguen dando la espalda a los viajes del Imserso: solo tres establecimientos participan en el programa
- Extorsionan a la hija de una mujer desaparecida cuando regresaba de Ibiza: 'Nos mandas 3.000 euros o te enviamos la cabeza de tu madre
- Agresión a dos médicas en el centro de salud de Sant Antoni
- La villa más exclusiva de Ibiza en la urbanización más exclusiva': cuesta 20 millones de euros y ofrece vistas privilegiadas
- El drama con la vivienda para docentes en Ibiza: «Llevo diez años viviendo como si estuviera de Erasmus»
- Leona, el yate inspirado en el Imperio Romano que navega estos días en aguas de Ibiza