El Gobierno reactiva las negociaciones para definir qué cuotas pagarán los autónomos en 2026

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha citado el próximo lunes 15 de septiembre a los agentes sociales para definir cuáles serán las cuotas que pagarán los autónomos a partir del año que viene. El Ministerio reactiva así las negociaciones con ATA, Upta y Uatae y trata de acelerar para cerrar un acuerdo antes de acabar el año. Las posiciones entre las partes parten alejadas y desde ATA ya han manifestado su claras reticencias a modificar el actual sistema.

Más de tres millones de trabajadores por cuenta propia están a expensas de lo que acaben pactando o no sus representantes con el Gobierno. Existe un compromiso entre las partes, firmado durante la pasada legislatura, de que en 2031 cada autónomo debería cotizar en proporción a sus ingresos, casi como si de un asalariado se tratase. No obstante, para llegar a ese escenario -se partía de una cotización voluntariamente elegida-, el Gobierno pactó con las asociaciones un recorrido progresivo que no está definido del todo. Y a definirlo es a lo que la ministra Saiz ha citado a los agentes sociales.

"Debemos seguir desplegando la reforma tan importante de cotizar por ingresos reales para los trabajadores y trabajadoras autónomas", ha afirmado la ministra este jueves, tras reunirse con los secretarios generales de CCOO y UGT para analizar las prioridades del nuevo curso político. En los próximos días la ministra repetirá este encuentro pero con los máximos responsables de las patronales CEOE y Cepyme.

El tiempo apremia al Ejecutivo, ya que le queda apenas un trimestre por delante y la del próximo lunes es la primera reunión formal que mantiene con las asociaciones a tal respecto. La principal organización de autónomos, ATA, ya ha adelantado que ellos no piensan negociar nuevos incrementos de cuotas para ahondar en ese escenario de convergencia con los asalariados, fijado para 2031.

La idea del Gobierno es ir negociando trienio a trieno la actualización de cotizaciones y ahora toca fijar las que regirán entre 2026 y 2028. "Ya pagan bastante", ha ido repitiendo el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en declaraciones a los medios durante el verano. Actualmente, el sistema contempla un abanico de 15 tramos de ingresos, que a su vez fijan qué cuota paga luego cada autónomo.

El tramo más bajo contempla que aquellos autónomos que tengan unos rendimientos netos (ingresos menos gastos computables) de 670 euros mensuales o menos, pagan 200 euros de cuota. El tramo más alto fija que aquellos autoempleados con rendimientos netos de 6.000 euros o más, pagan una cuota de 590 euros al mes.

El objetivo del Gobierno es acentuar esa progresividad para que los que ingresan más, paguen más cuota y que los que ingresan menos, paguen menos cuota. Está por ver si el Gobierno plantea acortar tramos, fijar más y cómo quiere redistribuir las cuotas a partir de 1 de enero de 2026.