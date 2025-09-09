Vuelo desde Ibiza a Madrid y Palma desde 10 euros para residentes

Iberia Express ofrece en septiembre una de sus mayores campañas de precios del año, los Express Days, "para acercarse a sus clientes residentes, estimular el mercado entre Baleares y Madrid después de los meses pico de verano, y generar demanda de cara a los próximos meses", señala en un nota la aerolínea.

Los residentes en Baleares podrán encontrar vuelos de Ibiza a Madrid desde 10 euros por trayecto, y desde Mallorca a Madrid desde 12 euros por trayecto. Con estas tarifas, Iberia Express reafirma su compromiso con los residentes en el archipiélago y ofrece precios muy accesibles, que permiten volar más a menudo para disfrutar del ocio, las compras o los encuentros familiares en la capital.

Estas ofertas están disponibles para los miembros del Club Express, la comunidad gratuita de Iberia Express que ya supera los 2,4 millones de usuarios. Ser socio permite disfrutar de descuentos inmediatos en vuelos, ofertas especiales, gestión personalizada de viajes y acceso a la oferta de entretenimiento a bordo, con películas, música, series y podcasts, entre otros.

Iberia Express es parte del Grupo Iberia y la low cost líder en las rutas que unen Madrid con Canarias y Baleares. Ofrece rutas de corto y medio radio, tanto para alimentar la red de larga distancia de Iberia, como para competir de forma eficiente en el segmento de las compañías low cost. Iberia Express opera una flota muy eficiente de 25 aviones y ha desarrollado un modelo de negocio híbrido que incluye vuelos en conexión y servicio Business en todos sus aviones. En 2024 ha sido la low cost más puntual del mundo y la aerolínea más puntual de Europa, según la consultora Cirium.