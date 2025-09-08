El Imserso arranca la nueva temporada de viajes con casi 7.500 plazas a 50 euros

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha empezado a enviar las cartas de acreditación para que los pensionistas puedan reservar sus viajes de la temporada 2025-2026, que se comercializará entre el 6 y 8 de octubre, y que este año cuenta con 7.447 plazas a 50 euros para los pensionistas con rentas más bajas.

En concreto, se reservan esas plazas para evitar que sean excluidos de esos viajes quienes reciben una prestación igual o inferior a las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad, que podrán viajar pagando una cantidad fija de 50 euros por su plaza, sin importar destino, siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje.

Otra de la novedades es que las personas usuarias podrán viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y a las islas.

A lo largo de septiembre, el Imserso enviará 2,8 millones de cartas explicando a los usuarios a partir de qué día pueden reservar sus viajes. La comercialización de los viajes comenzará el día 6 de octubre en Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. Y el día 8 de octubre en el resto de las comunidades.

Este año se ofrecen 879.213 plazas, de las cuales 440.284 plazas son para el turismo de costa peninsular, 228.142 se destinan al turismo de costa insular y 210.787 se reservan para el turismo de escapada.