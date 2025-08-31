Alimentos de temporada: Los higos llegan con todo su sabor en el inicio del otoño

La cosecha ha empezado esta misma semana. La pequeña localidad de Alguaire, en el Segrià, uno de los municipios que más extensión dedica en Catalunya al cultivo de los higos (a los que también dedica una feria monográfica cada dos años), dio el pasado martes el pistoletazo de salida a una temporada que este año se prevé de gran calidad, gracias, en buena parte, a las lluvias de la pasada primavera. Eso sí, cuentan los agricultores, el tamaño será esta vez algo más pequeño, porque las olas de calor del verano han limitado su crecimiento.

Sea como fuere, hasta entrado el mes de noviembre, todo apunta a que habrá higos cargados de miel para endulzar la entrada del otoño. Alguaire, donde la especialidad es la variedad Coll de Dama, es tierra de higos desde tiempos ancestrales, pero en los últimos años ha promovido este producto, como una alternativa al melocotón y la nectarina, que tanto abunda en esta zona de Lleida, en el valle del río Noguera Ribagorzana.

Según el Anuario de Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura, España es el principal productor de higos de la Unión Europea. La superficie dedicada a este cultivo supera las 18.099 hectáreas, con una producción anual en torno a las 43.800 toneladas. Y las comarcas de Lleida se están consolidando, en los últimos tiempos, como un referente emergente, con una superficie de cultivo en expansión (con un total de 589 hectáreas), una producción que se aproxima a las 3.200 toneladas y unas condiciones climáticas que favorecen especialmente su calidad y sabor.

En realidad esta fruta, que no es exactamente una fruta sino una infrutescencia -compuesta por otros pequeños frutos que se encuentran dentro del receptáculo que es el higo-, es uno de los alimentos que más azúcares naturales contiene, junto al plátano, las chirimoyas y las uvas, según la Federación Española de Nutrición (FEN). Es también fuente de aminoácidos esenciales, ya que cuenta con una cantidad importante de fibra y vitamina B, además de un buen aporte de potasio. No destaca, sin embargo, por sus nutrientes, puesto que tiene un 80% de agua.

El higo ha pasado a ser, en los últimos tiempos, un producto de consumo cotidiano, con una presencia creciente en los lineales de los supermercados de toda España. Lo ha propiciado el hecho de que se ha introducido en ensaladas o como ingrediente en salsas y guarniciones, con lo que ha ampliado sus funciones y ha dejado de ser una fruta solo para postres.