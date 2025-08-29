Trucos para reducir el consumo de electrodomésticos en casa y pagar menos en la factura

Son muchas las familias que buscan formas prácticas de reducir el consumo energético en casa y así poder rebajar el precio de la factura de la luz. Aunque puede parecer complicado, lo cierto es que con algunos ajustes cotidianos y aprovechando nuevas herramientas tecnológicas, como los enchufes inteligentes, es posible recortar el gasto sin renunciar al confort.

Los expertos recomiendan revisar qué electrodomésticos tenemos en casa y cómo los utilizamos. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los aparatos de clase energética A o superior consumen hasta un 40% menos que otros modelos más antiguos.

Además, utilizar programas cortos y de baja temperatura en lavadoras y lavavajillas puede reducir notablemente el gasto. Por ejemplo, lavar la ropa a 30 grados consume casi la mitad que hacerlo a 60, sin comprometer el resultado en la mayoría de los casos.

Enchufes inteligentes: cómo funcionan y por qué ayudan a ahorrar

Una herramienta cada vez más popular en los hogares son los enchufes inteligentes. Se trata de dispositivos que se conectan entre el enchufe de la pared y el aparato eléctrico y que permiten controlar el encendido y apagado desde el teléfono móvil o mediante asistentes de voz, como Alexa o Google Home.

Además, muchos modelos permiten programar horarios para que los electrodomésticos funcionen solo en las horas más baratas —en caso de tener tarifa con discriminación horaria—, o incluso medir el consumo exacto de cada aparato. Esto permite detectar qué dispositivos gastan más y actuar en consecuencia.

Otros trucos sencillos

Otro gesto que funciona es apagar los electrodomésticos que no se estén usando, especialmente los que quedan en modo stand-by, como televisores, routers, ordenadores o consolas. Aunque parezcan apagados, estos aparatos siguen consumiendo electricidad, lo que se traduce en hasta un 10% extra en la factura mensual.

Para facilitar esta tarea, se pueden usar regletas con interruptor o enchufes inteligentes, que permiten apagar varios dispositivos de golpe sin tener que desenchufarlos uno por uno.

Cuidar los electrodomésticos también es importante. Limpiar los filtros del aire acondicionado, descongelar el congelador cuando se acumula hielo o revisar las gomas de la nevera puede mejorar el rendimiento y evitar consumos innecesarios.