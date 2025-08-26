Nadie quiere recibir esta carta de Hacienda que te dejará temblando: estos son los escalofriantes motivos

La Agencia Tributaria está enviando a muchos hogares las conocidas como ‘cartas del miedo’ a todos los contribuyentes que deben dinero a la Administración. Este tipo de documentos oficiales incluyen información muy valiosa que te salvará de una multa y te ahorrará tanto dinero como disgustos. Es muy importante conocer qué debemos hacer si nos llega una de estas comunicaciones del Fisco para evitar las sanciones y actuar de manera correcta para mantener la calma.

La mayoría de las cartas están relacionadas con la Declaración de la Renta y otros trámites legales que a menudo se hacen mal o no se envía la documentación necesaria. A pesar del avance de las tecnologías, Hacienda sigue utilizando el sistema tradicional para comunicarse con todos los españoles, porque se garantiza que el afectado tiene la información. Estas no llegan al buzón directamente, ya que deberás firmar el justificante de recepción al repartidor de Correos para confirmar que el destinatario ha obtenido la información. Además, algunas personas que lo hayan autorizado también pueden recibirla mediante su correo electrónico.

La que asusta cuando llega y aterra cuando la lees

Este apelativo tan curioso se refiere a las notificaciones que envía Hacienda a particulares o empresas por alguna causa. Aprovechando la llegada de las fechas de pago y declaración de muchos impuestos, es normal que comiencen a llegar estos mensajes. El primero de esos días importantes será el próximo 6 de noviembre cuando venza el plazo para abonar la última parte del fraccionamiento de la Declaración de la Renta

El motivo principal por el que puedes recibir la carta es porque la Agencia Tributaria ha detectado algún tipo de irregularidad o incidencia fiscal en la presentación de la Declaración y necesita algún documento que no se ha presentado bien. Existen diferentes tipos de notificaciones que se pueden clasificar según su contenido:

Carta Informativa: La Agencia Tributaria simplemente informa al contribuyente de algún problema. Aunque no es necesario responder, sí tenemos que verificar que la hemos recibido al hacerse de manera certificada.

Requerimiento: Estas cartas se envían cuando Hacienda detecta que la información cumplimentada por parte del contribuyente no coincide con la que esta tiene en sus informes fiscales. Es obligatorio siempre responder porque podríamos recibir una multa si no se hace.

Propuesta de liquidación: se recibe cuando la Agencia Tributaria considera que hay que modificar alguna información que considera errónea. También se tiene que responder para solucionar el problema.

Resolución del procedimiento: es la resolución final sobre algún procedimiento que ha estado abierto con Hacienda.

Providencia de apremio: es una carta en la que Hacienda establece unas fechas en las que cargará la deuda contraída, por lo que será muy importante, en este caso, responder lo antes posible para intentar recurrir o aplazar dicho pago.

Diligencia de embargo: es un caso similar al anterior, con la diferencia de que Hacienda informa que cobrará dicha deuda inmediatamente.

Inicio de investigación de inspección: Hacienda solicita una documentación para una inspección.

Expediente sancionador: la Agencia Tributaria confirma oficialmente que se ha cometido alguna infracción fiscal.

¿Qué pasa si no respondo o lo hago fuera de plazo?

Como hemos visto antes, la mayoría de los requerimientos precisan de una respuesta por parte del destinatario dentro de los plazos descritos en la carta. En el caso de la Declaración, si hubiera salido a pagar y no se haya respondido, el contribuyente deberá abonar un recargo de un 5% sobre la cantidad dejada de pagar si este se ha hecho de manera voluntaria.

Por el contrario, si llegamos a recibir alguna de estas cartas en las que nos avisen, dicho recargo puede ascender desde el 10 hasta el 20%. Hacienda tiene hasta cuatro años para revisar los trámites fiscales del IRPF, por tanto, la Agencia Tributaria tendrá hasta 2027 para encontrar algún fallo y notificártelo.