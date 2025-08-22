Suspendida una de las huelgas en los aeropuertos españoles, pero los paros en el 'handling' de Ryanair continúan

El sindicato UGT y la compañía Menzies Aviation han alcanzado un principio de acuerdo para suspender la huelga de personal de tierra prevista para este fin de semana en los aeropuertos españoles. Los paros estaba previsto que afectaran a aerolíneas como Emirates, British Airways, American Airlines y Turkish Airlines, entre otras. Las partes han acercado posiciones y el lunes reanudarán las negociaciones para tratar de acordar el pago de atrasos a los trabajadores que ha motivado las protestas, según explican fuentes sindicales.

La central confía en poder alcanzar un acuerdo definitivo antes del próximo fin de semana y es que los días 30 y 31 de agosto sigue habiendo una convocatoria de huelga registrada y podrían volver a reactivarse los paros si las conversaciones fracasan. De momento, la incidencia de la huelga entre el personal de tierra de Menzies está siendo escasa, sin datos de retrasos o cancelaciones por los paros, según recoge la agencia Europa Press.

Las reuniones entre UGT y Menzies han surtido efecto y las partes han logrado acercar suficiente las posiciones para suspender los paros. No ha sido así en el otro conflicto que mantiene la central con otra compañía del 'handling', Azul Handling. Esta es una filial de Ryanair que gestiona su servicio de equipajes y en la que la huelga sigue adelante.

Pese a las convocatorias de huelga, los aeropuertos españoles han podido operar con la normalidad propia de un fin de semana de agosto. Alta frecuencia, pero sin más retrasos o colas en mostradores y puertas de embarque que en años precedentes y sin huelgas de por medio. El aeropuerto de Barcelona, uno de los más potencialmente afectados por los paros, operó este pasado puente sin incidencias extraordinarias.