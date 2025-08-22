Un experto del SEPE aclara los requisitos para solicitar de forma indefinida el subsidio para mayores de 52 años

Aquellas personas que se quedan sin empleo en las edades cercanas a la jubilación pueden solicitar el subsidio para mayores de 52 años, que se abona de forma indefinida hasta la edad de jubilación y conlleva cotizaciones de hasta el 125% de la base mínima.

Esta prestación, gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tiene como requisito no solo la edad o las cotizaciones, sino que existen otros, aclara Fernando Majón, asesor de la subdirección general de Prestaciones del SEPE, al intervenir en el programa radiofónico de Onda Madrid, 'Madrid Trabaja'.

Requisitos para solicitar el subsidio

Para solicitar el subsidio se requiere primero haber agotado una prestación contributiva o acreditar una situación legal de desempleo. Además de cumplir los siguientes requisitos:

Estar inscrito como demandante de empleo.

Haber cotizado al menos 6 años por desempleo a lo largo de la vida laboral.

No superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en ingresos propios.

¿Y si no se cumple el requisito de la edad?

En el caso de no cumplir con el requisito de la edad, pero si se está próximo a cumplirlo, también se puede acceder a la ayuda. "Si en el momento en el que se produzca el agotamiento de la prestación o bien en la situación legal de desempleo no tenías 52 años, pero te mantienes inscrito ininterrumpidamente desde esa situación hasta que cumplas 52 años, ahí puedes solicitar el subsidio" explica el experto.

¿Cómo solicitarlo?

En 2025, la cuantía del subsidio equivale al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado en 600 euros mensuales en 2024, por lo que el subsidio se mantiene en 480 euros al mes. Se puede solicitar de forma telemática o presencial mediante la presentación de varios documentos:

DNI o NIE.

Tarjeta de demandante de empleo.

Declaración de ingresos.

Justificante de cotización.

Además, la ayuda ofrece la posibilidad de compatibilizar el subsidio con un empleo a tiempo parcial o completo durante un máximo de 180 días, facilitando la reincorporación laboral.