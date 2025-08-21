A la caza del autónomo... incluso cuando descansa en vacaciones

Uno de cada tres autónomos no descansará este verano y el 25% no se tomará ni un día de descanso en 2025. Así lo desgranó la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) el pasado mes de junio, basándose en una encuesta realizada a nivel nacional que también certifica que más del 40% sí recargarán las pilas con la llegada del buen tiempo. Los profesionales por cuenta propia que se incluyan en este último porcentaje deberán tener muy en cuenta que Hacienda, a través de la Agencia Tributaria (AEAT), ya vigila las redes sociales de los contribuyentes «con mayor riesgo fiscal» —aquellos con más probabilidades de incumplir con sus obligaciones tributarias— en busca de conductas lujosas que no cuadren con la actividad declarada. La herramienta clave para dar con este perfil son los «cruces de información» que realizan los inspectores: «Y cuando hay movimientos que no cuadran, salta la alarma».

Lo explicaba hace unos días José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, en declaraciones al diario digital Autónomos y Emprendedores: «Presumir una vida ostentosa que no coincide con tus ingresos o tu actividad declarada es un riesgo, y Hacienda lo vigila». Lanzaba esta advertencia haciendo hincapié en el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de la Agencia Tributaria, que contempla el uso de inteligencia artificial para mejorar las inspecciones, lo que permitirá detectar patrones de fraude o inconsistencias entre la actividad económica y la vida mostrada en Facebook, Instagram, X, TikTok... Pero Peláez también enviaba un mensaje de alivio al colectivo: «Si tus cuentas están en regla y todo está justificado, puedes disfrutar tus vacaciones tranquilo».

Conforme expone el gallego Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), el número de inspecciones que sufren los profesionales por cuenta propia ha aumentado «en torno a un 50% en los últimos dos años», cifras que en este momento corroboran «una persecución en toda regla». «Es mucho más sencillo ir a por un autónomo que ir a por una empresa que cuenta con servicios jurídicos especializados en temas tributarios y que pelearán todo lo que saben que pueden ganar», agrega, recordando que la mayoría de los trabajadores acusados de cometer infracciones aceptan pagar la multa —muchas veces mínima— «porque recurrir sale más caro».