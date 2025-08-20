José Elías denuncia la fuga de jóvenes de los oficios tradicionales: "Ya nadie quiere dedicarse a la hostelería"

El empresario multimillonario José Elías ha vuelto a dar de qué hablar con unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie. En un tono distendido pero cargado de crítica social, ha expresado su preocupación por el rechazo creciente entre los jóvenes hacia los trabajos tradicionales —como la construcción o la hostelería— y los nombres comunes que identificaron a generaciones pasadas. "Hemos llegado al punto ridículo de que la gente no quiere dedicarse a nada de lo que se han dedicado nuestros padres", afirmó con contundencia.

Elías, conocido tanto por sus negocios energéticos como por su estilo directo, compartió una anécdota en la que relataba la dificultad de convencer a un joven para que trabajara en la obra antes que como repartidor en bicicleta. “¿Te ves con 60 años yendo con una bicicleta?”, cuestionó.

La reflexión no se quedó ahí. También hizo mención a la moda actual de elegir nombres “modernos” para los niños. “¿Dónde están los nombres esos de Pedro, Juan, Alberto y José?”, se preguntaba entre risas. Según él, esto refleja una desconexión cultural más profunda: un deseo por borrar el legado de generaciones anteriores.

Una tendencia laboral en transformación

Lo cierto es que las palabras de Elías llegan en un momento donde las estadísticas lo respaldan. En España, la falta de mano de obra en sectores como la hostelería, la construcción o la agricultura ha generado un debate sobre el valor de estos empleos y el rol que deben tener en una economía moderna.

El auge de los empleos digitales, del trabajo autónomo vía apps y del “emprendimiento exprés” ha hecho que muchas personas, especialmente jóvenes, prioricen la flexibilidad y la imagen pública antes que la estabilidad o la continuidad profesional.

¿Desprestigio generacional o evolución laboral?

Expertos en economía del trabajo señalan que el fenómeno no es nuevo, pero se ha agudizado con la digitalización acelerada post-pandemia. Lo que antes era visto como “sacrificio digno”, hoy se interpreta como “opción de último recurso”. Sin embargo, sin personas que quieran trabajar en estos sectores, advierten, el tejido económico del país se tambalea.

José Elías, que ha creado miles de empleos en España, lanza una advertencia que muchos empresarios comparten: “Ya nadie quiere lo tradicional, quieren cosas del mundo moderno… pero sin darse cuenta de que alguien tiene que construir ese mundo”.