Suspendidos los trenes entre Madrid y Andalucía por un incendio en Toledo que "afecta" a la vía

Adif ha anunciado la suspensión de la circulación de trenes entre Yeles y La Sagra (Toledo) por un incendio de una fábrica cercana a la vía. El gestor de la infraestructura ferroviaria asegura que la presencia de humo "dificulta mucho la visibilidad" en el entorno y ha anunciado que se suspende la conexión Madrid-Andalucía y las circulaciones con Castilla-La Mancha.

El fuego "afecta a la vía férrea, concretamente a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla", asegura el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que explica que el incendio, en el que ya trabajan los bomberos, se ha originado en una nave de reciclaje de plásticos que está ubicada en el polígono industrial de Yeles.

Estos son los trenes de Renfe afectados por este corte en la circulación entre Madrid y Andalucía y dónde se encuentran estacionados:

AVLO Madrid 18:35 - Málaga 21:48: estacionado en Bif. Torrejón de Velasco

AVANT Toledo 18:45 - Madrid 19:19: en La Sagra

AVANT Madrid 18:45 - Toledo 19:19: en Los Gavilanes

AVE Sevilla 16:36 - Barcelona 22:33: en Malagón

AVE Málaga 17:00 - Madrid 19:44: estacionado en Mora

AVE Sevilla 16:53 - Valencia 21:30: en Ciudad Real

AVE Murcia 15:32 - Málaga 22:20: en Madrid Puerta de Atocha

AVE Figueres 14:55 - Sevilla 22:16: en Madrid Puerta de Atocha

AVE Sevilla 17:46 - Madrid 20:40: estacionado en Ciudad Real

AVE Málaga 17:55 - Barcelona 23:59: en Puertollano

Otras compañías ferroviarias que realizan este trayecto, como Ouigo o Iryo, no han anunciado si alguno de sus trenes se encuentra afectado.

El nuevo corte en la conexión de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se produce tras varios episodios similares a lo largo del verano y el "grave sabotaje" tras el Puente de Mayo por un robo de cobre que paralizó el tráfico ferroviario durante horas. Además, los graves incendios forestales en el noroeste de España mantienen suspendida la circulación de trenes AVE entre Madrid y Galicia desde la semana pasada.

El servicio de atención de urgencias de Castilla-La Mancha recibió el aviso de incendio a las 18.31 horas por las llamas en una nave situada en el polígono industrial La Torrecilla Chica. No ha habido que lamentar daños personales, ya que los operarios pudieron salir de la nave. Los bomberos de Illescas trabajan en la zona y también se han desplazado efectivos de la Policía Local.