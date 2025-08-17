Incendios forestales
Nuevas lanzaderas este domingo para viajar en tren entre Zamora y Madrid
Renfe han detallado que al menos hasta primera hora de la tarde no se va a restablecer la circulación a Galicia, ya que está supeditada a la evolución de los incendios
Carlos Gil Andrés
Los incendios mantienen suspendida la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia desde hace cuatro días, pero desde Renfe ya han confirmado que este domingo funcionarán las lanzaderas entre Zamora y la capital de España que ya se pusieron en marcha la jornada del sábado.
Los horarios de Madrid a Zamora son a las 13.20 y a las 19.17 horas, mientras que de Zamora a Madrid saldrán dos AVE a las 14.36 y a las 20.11 horas.
Fuentes de Renfe han detallado a La Opinión de Zamora que al menos hasta primera hora de la tarde no se va a restablecer la circulación a Galicia, ya que está supeditada a la evolución de los incendios y la recomendación es de las autoridades de Protección Civil.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El campamento de sa Joveria en Ibiza supera ya las 200 infraviviendas
- Dudas en Brasil con la muerte de un joven que cayó desde un balcón en Ibiza
- Jordi Grivé, concejal de Medio Ambiente en Ibiza: «Si las desaladoras no fallan, no tendremos restricciones de agua»
- Operación antidroga en Ibiza: Balizas en coches de policías, sobornos y palizas
- Accidentes en Ibiza: un coche vuelca en el acceso a la zona residencial de Roca Llisa
- El restaurante de Ibiza que ofrece colgadores a los clientes responde: 'Es un detalle, no se cobra nunca
- Una británica compra una finca para acoger a sus 100 gatos, pero una familia la ocupa
- Baleares planteará a Europa la posible presencia de Frontex en las islas para frenar el aluvión migratorio