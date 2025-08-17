Transporte
Detenido un tren Alvia Pamplona-Madrid entre Garínoain y Tafalla (Navarra) por una avería en la catenaria
EP
PAMPLONA
Un tren Alvia que hacía el recorrido Pamplona-Madrid se ha visto afectado este domingo debido a una avería en la catenaria, según ha informado Adif en la red social X.
La circulación ferroviaria entre las localidades navarras de Garínoain y Tafalla, en el trayecto Castejón - Estación de Pamplona, ha quedado suspendida debido a un enganchón en la catenaria.
En tren afectado es un Alvia 602 Pamplona-Madrid Puerta de Atocha. Se ha habilitado un plan alternativo de transporte por carretera para Trenes de Larga y Media Distancia y desvíos selectivos por La Rioja.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El campamento de sa Joveria en Ibiza supera ya las 200 infraviviendas
- Dudas en Brasil con la muerte de un joven que cayó desde un balcón en Ibiza
- Jordi Grivé, concejal de Medio Ambiente en Ibiza: «Si las desaladoras no fallan, no tendremos restricciones de agua»
- Operación antidroga en Ibiza: Balizas en coches de policías, sobornos y palizas
- Accidentes en Ibiza: un coche vuelca en el acceso a la zona residencial de Roca Llisa
- El restaurante de Ibiza que ofrece colgadores a los clientes responde: 'Es un detalle, no se cobra nunca
- Una británica compra una finca para acoger a sus 100 gatos, pero una familia la ocupa
- Así es sa Joveria, el último gran campamento de chabolas de Ibiza