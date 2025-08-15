Montse Cespedosa, experta inmobiliaria: la compraventa de viviendas "se frenará en seco"

La vivienda sigue siendo un gran problema para gran parte de la población

Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria

Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria / Tomàs Moyà - Europa Press

El Periódico

La vivienda sigue siendo un gran problema para gran parte de la sociedad. Los precios desorbitados imposibilitan poder pagar la entrada a un piso y son muchos los que no disponen de ahorros, por lo que el problema no queda resuelto aunque los bancos te concedan una hipoteca.

De esto habla Montse Cespedosa, quien cuenta a mediados de julio con casi 240.000 seguidores en su Instagram. La experta en vivienda explica en uno de sus últimos vídeos cómo se encuentra la situación en este mes de julio.

Ayuda familiar para poder comprar

Cespedosa hace una instantánea rápida de los que nos encontramos en el mes de julio en la vivienda: "Más de la mitad de los compradores necesitan financiación adicional para poder dar la entrada", explica Cespedosa. "Es un récord histórico de los últimos 20 años en firma de hipotecas".

Además, Cespedosa cuenta que los precios de los pisos siguen subiendo a la velocidad de la luz: "Nadie sigue sin tomar medidas. Más de la mitad de los compradores necesitan ayuda de un familiar para dar una entrada".

Cespedosa, además, alerta de lo que puede llegar a suceder si los precios desorbitados siguen subiendo y qué consecuencias puede haber. Explica que la situación "será insostenible" y, por lo tanto, augura que el mercado "se frenará en seco".

