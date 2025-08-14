El BBVA recurre ante el Supremo la condición que impuso el Gobierno para entorpecer su opa al Sabadell

El BBVA presentó el pasado 15 de julio un recurso ante el Tribunal Supremo contra las condiciones que impuso el Gobierno a su oferta de compra (opa) sobre el Sabadell, según ha adelantado 'El Español' y ha podido confirmar este diario. El banco siempre había defendido que el Ejecutivo solo podría suavizar los requisitos que fijó a la operación la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero el Consejo de Ministros los endureció, al determinar que las dos entidades no podrían fusionarse en un plazo de tres años, ampliable en otros dos.

Con su recurso, el grupo presidido por Carlos Torres trata de que el alto tribunal levante esta condición, que como el propio banco ha reconocido retrasaría, en caso de que la opa triunfe, la consecución de las sinergias previstas en la operación (850 millones de euros al año de ahorros de costes). En concreto, el Gobierno determinó que los dos bancos "deberán mantener personalidad jurídica y patrimonio separados" y que cada entidad "deberá preservar la autonomía en la gestión de su actividad".

El Ejecutivo ha defendido la legalidad de su actuación. "El Gobierno ha actuado en todo momento en línea con la normativa nacional, tal y como avalan los informes de la Abogacía del Estado y con respeto a la participación de todas las instituciones involucradas y sus competencias. Esta normativa está vigente desde 2007 y ha sido aplicada en numerosas ocasiones desde entonces. En cualquier caso, respetamos la decisión del BBVA", han apuntado fuentes del Ejecutivo.

Comisión Europea

La presentación del recurso se produjo dos días antes de que, en un proceso relacionado pero independiente, la Comisión Europea anunciase que abría un procedimiento de infracción a España a raíz de los obstáculos impuestos por el Gobierno a la opa. Su objetivo, eso sí, no es que el Ejecutivo retire la condición no fusión. Lo que busca Bruselas es que el Gobierno modifique las leyes que le han habilitado y le podrían habilitar en el futuro a entorpecer la operación pues, a su juicio, son contrarias a la normativa europea.

El hecho de que el BBVA haya acudido a los tribunales no implica ningún tipo de freno en el desarrollo de la opa. El banco de origen vasco anunció este lunes que sigue adelante con la operación, tras no hacer uso de la opción legal de desistir de la operación que le había brindado la reciente aprobación por parte de la junta de accionistas de la entidad catalana de la venta de su filial británica TSB y el pago asociado de un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros a sus accionistas a principios de 2026. La previsión es que el periodo de aceptación para los accionistas del Sabadell comience a principios de septiembre.