González-Bueno: "El BBVA tiene sólo dos opciones: o mejorar la oferta, o desistir"

El auditorio de la sede corporativa del Banc Sabadell en Sant Cugat es el kilómetro cero desde donde la entidad catalana construye su optimismo ante la posibilidad de sobrevivir a la opa planteada por el BBVA. Y el sumo sacerdote de la defensa del banco catalán ante esta amenaza existencial, César González-Bueno, ha vuelto a exhibir este jueves convicción en que la opa planteada por el banco de origen vizcaíno no saldrá adelante.

"El BBVA tiene sólo dos opciones, por puro sentido común: o mejorar la oferta, o desistir", ha proclamado el consejero delegado del Banc Sabadell en la rueda de prensa en que ha anunciado los resultados del primer semestre del año y el plan estratégico de la entidad para el trienio 2025-2027. "Es una oferta que no tiene futuro y no tiene racional", ha insistido.

El ejecutivo madrileño ha querido cuantificar las posibilidades que le da a la oferta del BBVA de convencer a los accionistas del Sabadell y ha sido explícito: "Creo que son bajísimas, a estos precios es imposible: nadie canjea, si tiene 10.000 euritos en acciones del Banc Sabadell, por 8.500 euros en acciones del BBVA si encima tiene que pagar algún millar de euritos en impuestos".

A lo largo de su comparecencia, González-Bueno ha hecho diversas alusiones a la obstinación que ha mostrado el banco que preside Carlos Torres por hacerse con el banco catalán, una posición que ha mantenido incluso después de constatar la oposición de la gran mayoría de instituciones económicas y administraciones, y tras las dificultades impuestas por el Gobierno central, que impide una eventual fusión durante tres años. El consejero delegado del banco de origen vallesano ha indicado que desconoce "por qué sigue" adelante en su interés el BBVA y ha afirmado que "es perfectamente honorable revisar una decisión si las circunstancias han cambiado".

El peso de la evolución de las acciones

En este sentido, ha recordado que en los 15 meses que han transcurrido desde que el BBVA lanzó la opa hostil la prima positiva ha pasado de un 30% positivo a un 15% negativo a raíz de la mejor evolución de la acción del banco catalán. Asimismo, se ha referido a las sinergias, o ahorros que obtendría el BBVA en la operación: "Es evidente que no son las mismas ni se van a producir en el mismo plazo".

Este aspecto es una de las claves que tiene que aclarar el folleto que presentará el BBVA en septiembre ante el regulador bursátil español, la CNMV. Para González-Bueno, estos ahorros no existirán: "Para obtener sinergias tienes que hacer inversiones que perjudican el corto plazo en beneficio del largo y eso imposibilita que un consejo de administración lo dé por bueno", ha dicho. Esto responde al hecho de que el gobierno impone que durante tres años el consejo del Sabadell deba optar por maximizar sus resultados pensando tan sólo en la propia entidad. "No puedes 'achatarrar' [desmantelar y asumir una pérdida en la cuenta de resultados] una plataforma tecnológica que tiene un valor en libros de 1.000 millones", ha dicho. "Las sinergias son cero", ha recalcado.

El debate sobre el umbral de aceptación

González-Bueno ha querido comentar una de las posibilidades que en los últimos días ha deslizado el BBVA y que pasa por rebajar el umbral de aceptación de la opa al 30% para facilitar su éxito. Según el ejecutivo del Sabadell, esta posibilidad es complicada porque obligaría al BBVA a lanzar una segunda oferta por hasta el 100% de las acciones y en este caso no podría pagar con acciones, como plantea ahora, sino que debería emplear el efectivo. "Es una jugada totalmente distinta y muy difícil, porque supone un desembolso de capital que probablemente no está al alcance", ha dicho González-Bueno. El consejero delegado del Sabadell ha afirmado, asimismo, que el precio la que se deberían pagar las acciones en esta segunda oferta no sería el denominado 'precio equitativo': "No es razonable pensar que se puede aplicar un precio equitativo si se ha lanzado una opa y no se alcanza el 50%, porque el propio mercado ya te dice que el precio no es equitativo".

González-Bueno ha completado su mensaje en positivo respecto a la continuidad del solitario del Banc Sabadell recordando que el banco más rentable de España es Bankinter, más pequeño en volumen, y que también Kutxabank, de tamaño inferior, tiene "rentabilidades extraordinarias". En la misma línea, el ejecutivo ha enfriado la posibilidad de que el banco catalán ataque antes de 2027 una fusión con Unicaja o algún otro banco español. "Descarto completamente una adquisición en los próximos tres años; otra cosa es un acuerdo de fusión", ha dicho. "No puedo descartar completamente una fusión, pero las opas no suelen funcionar bien, no son una buena idea", ha manifestado.