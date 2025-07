Viaja con tranquilidad este verano: cómo elegir un seguro de viaje adecuado

No todos los viajes son iguales. No es lo mismo pasar unos días en Roma que recorrer el sudeste asiático. María lo comprobó cuando, durante sus vacaciones en Tailandia, un pequeño accidente en moto la llevó al hospital. Nada grave, pero la visita médica y las pruebas le habrían costado varios miles de euros si no hubiera tenido un seguro de viaje.

Con la llegada del verano, arranca la temporada de maletas, aeropuertos y planes por cumplir. Pero, en esta euforia por la desconexión y recorrer mundo, muchos olvidan algo esencial: contratar una cobertura para sus vacaciones. Aunque cada vez más españoles optan por incluirlo en su lista de imprescindibles, aún un 44% viaja sin protección. Una decisión que puede transformarse en un problema serio si algo sale mal. Por ejemplo, una noche en una UCI europea puede superar los 5.000 euros, una repatriación médica desde Asia alcanzar los 200.000, y una consulta sencilla en Estados Unidos rondar los 700 euros.

El coste de no estar cubierto

Viajar no está exento de riesgos. Aunque la mayoría de las incidencias médicas son leves, como gastroenteritis, enfermedades respiratorias o traumatismos, pueden requerir atención inmediata, pruebas diagnósticas y medicación. En casos más graves, como enfermedades tropicales (por ejemplo, dengue), afecciones cardíacas o politraumatismos, la situación puede volverse crítica, sobre todo en destinos con sistemas sanitarios limitados. En esos contextos, la logística médica y los costes asociados pueden ser muy elevados. La mayoría de seguros de viaje representan menos del 5% del coste total del viaje, una pequeña inversión en tranquilidad que puede evitar grandes gastos.

Costes medios de asistencia médica en el mundo / AXA Partners

La Tarjeta Sanitaria Europea no lo cubre todo

Aunque muchos viajeros confían en la Tarjeta Sanitaria Europea como única garantía médica durante sus escapadas, conviene aclarar que esta no lo incluye todo. “Hay que recordar que no todos los servicios de salud están cubiertos por esta tarjeta”, explica Joaquín San Nicolás, subdirector internacional de la Red Médica de AXA Partners.

La Tarjeta Sanitaria Europea no garantiza atención gratuita en hospitales privados, ni incluye prestaciones como la repatriación sanitaria o ciertos tratamientos que, en España no tienen coste, pero en otros países sí se cobran. Basta con un dato para tomar conciencia: una consulta médica en una capital europea puede alcanzar los 350 euros.

¿No sabes qué seguro necesitas?

Antes de contratar una cobertura para las vacaciones, es importante que se adapte al destino, la duración del viaje y las actividades que se vayan a realizar. Con seguros de viaje pensados para los distintos perfiles de viajero, AXA Partners te permite viajar con respaldo casi a cualquier destino.

Si no sabes qué tipo de seguro es el mejor para ti, este test te ayudará a descubrir qué tipo de viajero eres y qué cobertura es mejor para disfrutar con tranquilidad de tus vacaciones.

¿Qué incluyen los seguros más completos?

Los expertos aconsejan contratar seguros de viaje con una cobertura médica de al menos 100.000 euros, especialmente si se viaja fuera de la Unión Europea. En el caso de AXA Partners, existen varias modalidades —Mini, Total y Total Plus— cuya principal diferencia está en los capitales asegurados para conceptos como cancelación, equipaje o gastos médicos. Todas ellas, eso sí, incluyen asistencia médica disponible las 24 horas del día.

Esta cobertura se apoya en una red internacional sólida: más de 30.000 proveedores médicos en más de 40 países y un equipo propio de 171 profesionales sanitarios que gestionan cada año más de 20.000 casos de asistencia en el extranjero. Antes de reservar tu próximo vuelo, conviene hacerse tres preguntas: ¿qué tipo de viajero soy?, ¿qué nivel de cobertura necesito? y, sobre todo, ¿estoy dispuesto a arriesgar mis vacaciones (y mi bolsillo) por no invertir en seguridad?