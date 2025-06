El sector de la defensa se prepara para una inversión de 10.500 millones de euros

La industria de la defensa española se prepara para ganar tamaño, aumentar su capacidad productiva y generar empleo en los próximos años ante el reto de asumir el gasto militar que supone cumplir con los compromisos de la OTAN. Mientras esta semana se discutía en la cumbre de La Haya (Países Bajos) si España gastará el 2,1% del PIB en armamento o el 3,5% que pretende la Alianza Atlántica hasta 2032, lo cierto es que las compañías ya trabajan con una cifra: 10.500 millones de inversión recogidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Esta inyección es la hoja de ruta que tiene el Gobierno con el objetivo de aterrizar en España el rearme de la Unión Europea, dotado de 150.000 millones a través de créditos y que se espera que movilice otros 650.000 millones para modernizar los ejércitos. De este modo se quiere poder hacer frente a la amenaza de Rusia tras la invasión de Ucrania y ganar autonomía tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

"En Europa seguimos creyendo que la diplomacia y la paz compartida son la base de las relaciones internacionales. Sin embargo, otros países no lo ven como nosotros y esto nos obliga a adaptarnos a la situación", defendió la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, en el foro organizado por Prensa Ibérica, EL PERIÓDICO y ‘activos’ el 19 de junio en Barcelona y patrocinado por la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, Airbus, Indra, EM&E, Oesia y TRC. La jornada, que también contó con la Escuela de Organización Industrial (EOI) como socio académico, sirvió como punto de reflexión y encuentro de las principales compañías de un sector que el año pasado facturó 14.000 millones y de las administraciones públicas, con la participación del conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, y del conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch.

Tecnología dual

La secretaria de Estado aseguró que esta inyección de 10.500 millones no afectará al gasto social y además el Ejecutivo pretende que se financie vía créditos y ayudas directas como los fondos europeos Next Generation que se pusieron en marcha tras la pandemia. Duch, por su parte, puso de manifiesto que el contexto internacional ha cambiado mucho en poco tiempo y que cada vez tiene más importancia la tecnología dual, de uso civil y militar, en la que firmas catalanas tienen mucho bagaje. "El mundo de la caída del Muro de Berlín ya no existe. Europa ha dejado de ser el centro del mundo, pintamos mucho menos de lo que creíamos y necesitamos rearmarnos para defender nuestro modo de vida", remarcó.

De izq. a dcha., Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO; Jordi Valls, cuarto teniente de alcalde de Barcelona; Roser Roca, consejera delegada de Airbus Geotech; Adam Casals, experto en geoestrategia y asesor en relaciones internacionales y Miguel Vicente, presidente de Tech Barcelona / Ricard Cugat

Sàmper puso cifras a la industria de la defensa en Catalunya, al destacar que hasta 80 compañías que trabajan en este sector con una aportación al PIB industrial del 4,2% de la comunidad. Además destacó que tecnologías disruptivas como la IA, la computación cuántica y la fotónica ya generan más de 1.000 millones de facturación y 500 puestos de trabajo. Según sus cálculos, este subsector absorberá el 31% de los 10.500 millones que el Estado destinará a defensa, lo que supondrá la creación de 60.000 empleos directos. Las infraestructuras científicas y tecnológicas de Cataluña, como el Mobile World Congress y el Barcelona Supercomputing Center, refuerzan esa posición de privilegio.

La creciente colaboración europea y el desarrollo de proyectos de defensa conjuntos ofrecen una vía para fortalecer el tejido industrial nacional y posicionar a España en la vanguardia tecnológica y estratégica. Este nuevo escenario de oportunidades exige una visión conjunta y una coordinación eficaz entre Administración, empresas y centros tecnológicos para que la inversión se traduzca en capacidad operativa, innovación y generación de empleo de calidad.

José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra, la principal empresa española del sector, subrayó el vínculo directo entre autonomía y soberanía: "Autonomía es sinónimo de soberanía y la soberanía europea es la capacidad de depender de ti mismo en la toma de decisiones". El directivo insistió en que la seguridad es "sinónimo de democracia y de respeto a unos valores" y pronosticó un fuerte crecimiento en el sector europeo durante los próximos 10 o 15 años, en el que España debe tener un papel protagonista. Sobre la inyección de 10.500 millones de euros para defensa en España, De los Mozos fue claro: "Es una cantidad que nunca habíamos tenido, vamos a gastarla bien y el año que viene tendremos otra partida. La oportunidad es de oro, y la responsabilidad, enorme".

Empleo estable

La jornada en Barcelona contó con la participación de más de un centenar de profesionales del sector en mesas redondas que resaltaron la importancia de la tecnología. Así, Raül Blanco, director general de estrategia de SAPA, apuntó que "al sector industrial la fuerza se la da la tecnología y eso es lo que garantiza tener presencia importante en los programas europeos". Para Silvia Gamo, directora general de la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, "quien domina la tecnología, domina la seguridad y tiene mayor capacidad disuasoria". Vanessa Jaklitsch, directora de comunicación de la EOI, puso el foco en la importancia de la formación de los nuevos profesionales que llegarán al sector empujados por la oportunidad que brinda la inyección económica del rearme europeo. "Muchos perfiles están viendo que la defensa ofrece oportunidades profesionales de largo recorrido, con estabilidad y proyección internacional", añadió.

Luis Furnells, presidente ejecutivo de Grupo OESIA / Ferran Nadeu

Luis Furnells, presidente ejecutivo del Grupo Oesia, explicó que el tamaño de las empresas "es lo de menos" para reafirmar que "lo importante es la tecnología". El empresario se mostró muy claro en el debate sobre la consolidación que puede vivir el sector en los próximos años: "Esto va de sumar, no de comprar. El número no te dice nada en esta carrera", afirmó. Y sostuvo que absorber otras compañías diluiría el desarrollo de tecnologías hiperespecializadas. En esa línea, Miguel Camino, CEO de Gutmar, compartió el ejemplo de su firma: "Somos una empresa pequeña, pero tenemos una solución hiperespecializada para servir a las grandes compañías".

Contar con las pymes

En el foro inaugurado por el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, también se dieron cita destacados empresarios como Jaume Sanpera (Sateliot), Pedro Pablo Pérez (TRC) y Javier Escribano, presidente de EM&E, el segundo mayor accionista de Indra con el 14,3% del capital. Escribano avanzó que "en los próximos meses" se anunciarán buenas noticias sobre el desarrollo de los blindados Ferox 6x6, un proyecto que pone en valor la capacidad industrial y tecnológica española y que se prevé fabricar en Linares (Jaén) a partir de septiembre. "El Gobierno tiene que asegurar que las pymes formen parte de la cadena de producción desde el principio, no solo en momentos de urgencia. Que nos pongan en el plano y que nos dejen tener voz", reclamó.

De izq. a dcha., Silvia Gamo, directora general de la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad; Raül Blanco, director general de estrategia de SAPA; Vannesa Jaklitsch, directora de comunicación de la EOI y Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO. / Ricard Cugat

Sateliot es una de esas 80 empresas de defensa que residen en suelo catalán. Puede desde monitorizar un contenedor que viaje en un barco hasta seguir un vehículo defensivo en campo de batalla. El internet de las cosas (IoT), ámbito en el que la empresa que dirige Jaume Sanpera, que desarrolla conectividad 5G por satélite, juega un papel clave. Prueba de ello son las previsiones de crecimiento que tiene el empresario sobre su plantilla: de los 85 que tienen actualmente esperan pasar a más de 300 para poder ejecutar sus planes de crecimiento. Pedro Pablo Pérez, director general de TRC, firma especializada en infraestructuras tecnológicas y comunicaciones seguras, augura un horizonte similar: pasar de las 12 personas que tienen hoy a emplear 50 en los próximos años. Un escenario que también comparte EM&E que ya ha anunciado que terminará 2025 multiplicando por cuatro su plantilla de Barcelona.

A la jornada también asistieron Jordi Valls, cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, y el experto en geoestrategia Adam Casals. La participación de Roser Roca, consejera delegada de Airbus Geotech, puso sobre la mesa la necesidad de un marco regulatorio ágil y adaptado a la innovación: "Necesitamos que la regulación acompañe al lanzamiento de las tecnologías disruptivas". Miguel Vicente, presidente de TechBarcelona, se mostró convencido de que la capital catalana seguirá ganando peso en el sector: "Barcelona sale siempre primera o segunda en los ránkings de ciudades con más talento tecnológico".