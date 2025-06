Arturo Bris, director del Centro de Competitividad Mundial de IMD: "España tiene un sector público elefantiásico"

España ocupa este año el puesto 39 en el Ranking de Competitividad Mundial, que elabora anualmente la escuela de negocios IMD. Así lo desveló Arturo Bris, profesor de Finanzas y director del Centro de Competitividad Mundial de IMD, durante la ponencia 'Competitividad Europea', en el marco de la segunda edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo que se celebra este martes en Málaga. Bris recordó que con esa posición España mejora una posición con respecto al año pasado, algo que estadísticamente no es muy relevante, pero “sigue en la parte más baja de la competitividad de los países europeos”.

El director del Centro de Competitividad Mundial explicó que esta clasificación atiende a cuatro factores: la fortaleza económica del país, la eficiencia del gobierno, la eficiencia del sector privado y la calidad de la infraestructura, no sólo la referida a aeropuertos y autopistas, sino también a la calidad del sistema educativo o el de salud.

Para Bris, las dos fortalezas de España “son nuestra infraestructura y nuestra gestión económica, al menos los resultados económicos de los últimos años, pero nuestra debilidad clara es la calidad de las políticas públicas y como consecuencia la falta de eficiencia del sector privado”. En este punto el profesor de Finanzas hizo referencia al informe Draghi, cuyo principal titular es que existe una gran crisis de competitividad y de productividad en Europa.

En este sentido, alertó que hay dos problemas de concepto. Por un lado advirtió que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de Europa, “porque es no solamente Alemania y España, sino también Noruega, Gran Bretaña Suiza, los Balcanes. Muchas veces, cuando hablamos de Europa, nos referimos a la Unión Europea o a la zona euro. Eso es un gran problema, porque titular: 'Europa tiene un gran problema de competitividad', puede ser un poco confuso”. Otra advertencia que puso sobre la mesa es que es “importante distinguir entre países” y la importancia de contar con ciertas variables. Por ejemplo, citó los casos de China o India que tienen graves problemas de productividad, “pero dado el tamaño de sus economías, generan un cierto nivel de prosperidad que no está de acuerdo con la productividad de sus economías”.

Entre los países que no acusan problemas ni de productividad ni de competitividad citó a Suiza, Dinamarca, Suecia, Holanda, Irlanda, Finlandia o Alemania. Por su parte, aseguró, “España tiene un problema tanto de productividad como de competitividad”. Para Bris, el modelo a seguir para España no debe ser Estados Unidos, sino Holanda, Dinamarca y otros países europeos que “gestionan sus economías de manera que son productivas y prósperas”.

Antes de abordar los retos que tiene por delante España, Arturo Bris hizo mención a las fortalezas que se destacan de España por parte de los ejecutivos de las empresas del sector privado nacional, entre otras: la calidad de nuestra infraestructura, el dinamismo de la economía, el talento y las actitudes positivas y abiertas de la población. Ante esto, el director del IMD se pregunta por qué si tenemos una mejor infraestructura física que la de otros países del sudeste asiático o Latinoamérica, “por qué no somos capaces de ser muchísimo más productivos”.

Para Bris, uno de los aspectos que lastra la competitividad española es la dimensión que ha adquirido el sector público, “que es un hecho que es menos productivo que el sector privado”. En cualquier caso, afirma que el verdadero problema es cuando esos sectores públicos son “demasiado grandes”. Aunque España no tiene, afirmó, muchos funcionarios, (hay muchos más proporcionalmente en Dinamarca) sí tiene “un sector público elefantiásico en el sentido de que toca demasiados sectores de nuestra economía·. Eso explica, en opinión de Bris, que los mayores niveles de innovación se den en la periferia de España, particularmente en el Corredor Mediterráneo, “porque cuando estamos cerca del poder político central”, eso afecta y hace ineficiente al sector público.

“Hoy en España los taxistas son funcionarios, los farmacéuticos son funcionarios, los profesores de universidad son funcionarios, los actores son funcionarios. Muchas empresas de telecomunicaciones o de otros sectores están muy relacionadas con el sector público y este sector público elefantiásico reduce la competencia y la eficiencia”, detalló, para concluir, que el problema no es la provisión de servicios públicos, “sino la influencia del sector público en el sector privado”.

El tamaño de las empresas

Otro de los desafíos que afronta el país tiene que ver con el tamaño de sus empresas. En este sentido recordó que la mayor parte del empleo en España es creada por empresas medianas y pequeñas. “Tenemos un problema de escala” aseguró el director del IMD, que puso como ejemplo que en Guadalajara existen 15 autoescuelas para una población de 100.000 habitantes, por lo que gestionan 66 permisos de conducir al mes.

“Son empresas extremadamente pequeñas y cuando les pregunto por qué no crea juna macroescuela me dicen que su objetivo “no es competir, sino matar, es decir, la competencia en España muchas veces se entiende, sobre todo en empresas pequeñas, como destruir al otro”. Por otro lado, añadió Bris, también existe un problema regulatorio y fiscal “que hace que las empresas pequeñas no puedan crecer”.

Otro de los problemas tiene que ver con esa transición de pequeña a gran empresa. “El problema fundamental de España y de otros muchos otros países es de financiación, es decir, no existe capital de crecimiento. Tenemos un gran nivel de innovación, tanto tecnológico como económico en general, pero nuestras empresas innovadoras carecen de la capacidad de crecer más allá del nivel de ‘unicornios’”.

La polarización política, un lastre

Otro de los retos a superar para España es el ligado a la calidad de las políticas y del gobierno. En este sentido alertó que, según la encuesta realizada por el IMD, este año el 92% de los ejecutivos españoles confiesan que la polarización política es el mayor problema para la creación de valor empresarial. “Y este dato asusta porque solo hay un país en el mundo que es peor en esta pregunta, que es Brasil. Estamos 68 de 69 países en polarización política”.

Para Arturo Bris, esta polarización hará “sufrir en el futuro” a España, porque en los países que están en lo más alto del ranking, como Suiza, existe un gran nivel de consenso pese a las discrepancias políticas, “y eso hace que carezcamos de una estrategia económica; por tanto, la calidad de las políticas requiere estabilidad de las políticas, que no es lo mismo que estabilidad política”.

Por último, hizo referencia a la importancia del talento y la educación. En este apartado informó que lo más alarmante es la fuga de talento. “Tenemos un sistema educativo que prepara graduados, pero no existen posibilidades laborales para esos graduados y la fuga de talento ha crecido de manera muy significativa en los últimos años”.

