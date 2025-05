Gobernador del Banco de España: “Yo meteré el menor ruido posible con las pensiones”

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha defendido este miércoles el relativo perfil plano del Informe anual del organismo difundido la semana pasada -el primero desde que él está al frente de la institución- y, para diferenciarlo del contenido habitual de este tipo de documento durante las últimas décadas, ha recurrido a un doble argumento. El primero: a partir de ahora, la entidad solo va a publicar opiniones sobre cuestiones sobre las que haya realizado primero “un trabajo en profundidad”. El segundo argumento: el organismo, en ningún caso, va a emitir recomendaciones de política económica que conlleven una redistribución de rentas (vía impuestos o gastos).

En particular, en materia de pensiones, el gobernador ha afirmado: “yo meteré el menor ruido posible”.

Así se ha expresado el también exministro de Seguridad Social, y autor de la reforma en vigor del sistema de pensiones, en una rueda de prensa convocada por el Banco de España para presentar su Plan estratégico 2030.

Tal como quedó plasmado en el Informe anual, Escrivá también se ha remitido este miércoles al análisis sobre la sostenibilidad de las pensiones que la ley encomienda a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para justificar que el Banco de España no precisa hacer el suyo propio. “Obviamente, el Banco puede entrar a dar su opinión, pero ni de lejos tiene capacidad de hacer el mismo análisis que la Airef. No tenemos más valor añadido que aportar que la Airef”, ha dicho.

De esta manera, Escrivá ha esquivado la cuestión sobre si la ausencia en el Informe anual de una habitual opinión del Banco de España sobre el gasto en pensiones podría tener que ver con el hecho de que él mismo haya sido el autor de la reforma en vigor.

"Si hay alguien cualificado para una reforma de este tipo, soy yo"

El Plan estratégico 2030 que el Banco de España ha presentado este miércoles busca una nueva adecuación de la estructura del organismo a sus objetivos de estabilidad de precios y de solidez del sistema financiero.

El nuevo Plan estratégico incluye una reestructuración de la Dirección General de Economía, donde reside el poderoso servicio de estudios del Banco de España. Esta reestructuración se produce en plena polémica por la publicación de un inusual Informe Anual (exento de prescripciones de política económica al Gobierno, habituales en anteriores informes), y del anuncio de la dimisión, al día siguiente, del director general de Economía y responsable del servicio de estudios, Ángel Gavilán.

En adelante, de la Dirección General de Economía colgarán dos direcciones, y no cuatro, como hasta ahora. Escrivá ha explicado que, para un mejor funcionamiento, “se han concentrado en dos grandes departamentos” las principales tareas de esta Dirección General, sin que ello suponga un adelgazamiento pues, según ha resaltado, contará con 20 personas más que hasta ahora, después de incorporar 35 nuevos investigadores (otras personas pasarán a otros departamentos).

“Yo llevo dirigiendo equipos de economistas y servicios de estudios desde hace más de 35 años. Y si hay alguien cualificado en España para hacer una reforma de este tipo y buscarlos mejores estándares sobre cómo funciona la economía, soy yo”, ha afirmado Escrivá para intentar alejar sospechas sobre la reestructuración propuesta para la Dirección General de Economía. “He dirigido el servicio de estudios del BBVA, he estado más de diez años dirigiendo departamentos en el Banco de España. He creado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. He dirigido departamentos en el BCE y en el Banco Internacional de Pagos. Por lo tanto, si hay alguien que trabajando con los equipos de economía que está cualificado en España para hacer una reforma moderna y profunda y reforzar la Dirección de Economía, soy yo" ha vuelto a remachar.

Centro tecnológico de Barcelona

Una de las piezas del Plan estratégico 2030 que Escrivá ha presentado este miércoles a la plantilla del Banco de España es la creación del Centro de Implementación y Desarrollo Tecnológico, con sede en Barcelona. El proyecto ya fue anunciado en su día por Escrivá, así como el de un concurso para dotar al centro de 35 profesionales tecnológicos. Escrivá ha puesto en valor el ecosistema tecnológico de Barcelona, como un punto a favor para la ubicación de este centro en la capital catalana. No en vano, el Banco de España y el Barcelona SuperComputing Center ya han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la Inteligencia Artificial en el ámbito financiero.

Según Escrivá, el centro empezará a funcionar "en los próximos meses", cuando culmine la contratación del personal y se designe a su director o directora. El gobernador ha dejado abierta la posibilidad a una mayor contratación de perfiles tecnológicos para este centro en el futuro.