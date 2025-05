Aagesen replica a las grandes eléctricas que el Gobierno ya investiga los fallos en los días previos al gran apagón

Las grandes eléctricas pasan al ataque y se han lanzado a reclamar que las investigaciones en marcha para determinar las causas del gran apagón se reorienten para ampliar el foco temporal de las pesquisas. La patronal Aelec, que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP, denuncia que en los días anteriores y en las horas previas al colapso energético del 28 de abril ya se detectaron fallos graves en la red, con “variaciones extremas y generalizadas” en la tensión de la red de Red Eléctrica. Y por eso han reclamado ampliar las indagaciones para incluir estos episodios y no circunscribir las pesquisas a sólo los segundos previos al histórico apagón.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha subrayado este miércoles en el Senado que el comité de análisis creado por el Gobierno español ya ha incluido en su investigación estos episodios registrados en los días anteriores y en las horas previas al apagón para determinar si hay relación con el gran incidente que tumbó el sistema eléctrico nacional. Aagesen, en todo caso, ha circunscrito la petición a la patronal de las grandes eléctricas a una eventual ampliación de la investigación que se está desarrollando por la asociación de los grandes operadores de red europeos Entso-e y la de los reguladores comunitarios ACER.

“El Gobierno ya investiga lo que sucedió en los días anteriores y si tiene relación con lo que sucedió el 28 de abril”, ha sentenciado Aagesen. La asociación de Iberdrola y Endesa ha lanzado la alerta de que ya en los días 22 y 24 de abril se observaron grandes perturbaciones en la red, tanto que provocaron la desconexión automática de instalaciones de producción de electricidad y de grandes clientes (como la refinería de Cartagena de Repsol o varias líneas de tren de alta velocidad de Adif). Y la patronal eléctrica también ha alertado de que en las horas precedentes al apagón, que se produjo a las 12.33 horas, también se registraron oscilaciones severas que se iniciaron al menos a las 10.00 de la mañana.

Aelec se queja de que las primeras informaciones trasladadas por Entso-e (la asociación europea en la que también participa Red Eléctrica de España) sobre la cronología de eventos que condujeron al apagón se circunscribe sólo a los 20 segundos anteriores al colapso y no hace mención alguna a las oscilaciones de tensión que hubo a lo largo de toda esa mañana y también en la semana anterior. Fuentes del sector eléctrico también han venido expresando su malestar por los mensajes del Gobierno que parecían trasladar que las indagaciones se centraban sólo en los segundos previos al apagón y, en todo caso, en dos episodios de oscilaciones registrados sólo en la media hora anterior al colapso que se sufrió a las 12.33 horas del 28 de abril.

Oscilación “anómala” en Europa

Aagesen ha vuelto a confirmar en el Senado que la investigación del Ejecutivo continúa y sigue sin contar con “certezas” suficientes sobre las causas del gran apagón. La vicepresidenta sí ha subrayado que, según los datos de Red Eléctrica, el sistema eléctrico peninsular contaba en los momentos previos al apagón con un nivel de inercia "acorde a las recomendaciones" de la agrupación de operadores europeos Entso-e.

Agesen ha relatado, de nuevo, que hubo dos oscilaciones en el sistema eléctrico europeo durante la media media hora previa el apagón en la Península Eléctrica. La primera de las oscilaciones, sobre las 12.03 horas, está considerada "anómala" porque presentaba una frecuencia de 0,6 hertzios (Hz), y ha asegurado que todavía está "por conocer cuál es su procedencia". Y en el caso de la segunda perturbación, es considerada "una oscilación habitual" del sistema porque la frecuencia era de 0,2Hz. "El sistema llevó a cabo medidas para amortiguar las oscilaciones y seguimos analizando si estas dos oscilaciones pudieron tener relación o no con lo que ocurrió media hora más tarde".

La ministra también ha reiterado que pasadas las 12.30 horas se iniciaron tres eventos de pérdida de generación por un acumulado de 2.200 megavatios (MW) en las provincias de Granada, Badajoz y Sevilla en poco más de veinte segundos y que se detectó una situación de sobretensión en el sistema eléctrico peninsular, "cuya causa y consecuencia están todavía por concretar". Esto es, se trata de analizar si la sobretensión hizo que se desconectaran las plantas de producción o fue la desconexión de las instalaciones de generación la que provocó la sobretensión.

Cruce de señalamientos

La patronal de Iberdrola, Endesa y EDP mueve ficha en el juego de señalamientos en plena de la resaca del gran apagón y cuando las investigaciones continúan en busca de las causas del incidente y, por ende, de los posibles responsables. Unas responsabilidades que ponen en juego potenciales indemnizaciones multimillonarias para compensar las pérdidas provocadas por el apagón.

Aelec señala a posibles fallos graves registrados en instalaciones de la red de transporte de Red Eléctrica. Y la propia Red Eléctrica ha reaccionado a las denuncias de la asociación de las eléctricas negando que los valores de tensión antes del incidente en los nudos supuestamente afectados excedieran los límites admitidos por la normativa aplicable para soportar sin daños ni desconexiones y subrayando que no puede establecerse que haya relación entre el gran apagón y los eventos registrados en días previos. "Red Eléctrica está convencida de que se están investigando todas las circunstancias (...), incluidas las variables eléctricas en otras redes e infraestructuras que no gestiona Red Eléctrica", indican a modo de dardo fuentes de la compañía.

El Gobierno apuntó la semana pasada que en los 20 segundos previos al apagón se habían detectado desconexiones masivas de plantas de producción en tres subestaciones de Granada, Badajoz y Sevilla. Y entonces Red Eléctrica de España (REE) salió rápidamente al paso para autoeximirse de responsabilidad de estos episodios y señalar en todo caso a las compañías eléctricas. "Los tres eventos de pérdida de generación previos al cero energético se produjeron por causas ajenas a la red de transporte. El origen de estas desconexiones se podría situar en las propias plantas de generación o en redes no gestionadas por Red Eléctrica", indicaron desde el grupo presidido por Beatriz Corredor y que tiene al Estado español como mayor accionista con una participación del 20% a través de SEPI.

Además, el Gobierno sólo ha descartado claramente hasta ahora varias hipótesis que podrían vincular directamente a Red Eléctrica con el origen del apagón. "Ahora sabemos claramente, uno, que no fue problema de cobertura; dos, que no fue problema de reserva; y tres, que no fue problema del tamaño de las redes", subrayó hace una semana la propia vicepresidenta Sara Aagesen.

Esto es, el Gobierno subraya que había suficiente producción de electricidad disponible para cubrir la demanda prevista, que había energía de respaldo para evitar problemas y que las redes tenían capacidad para absorber esa energía. Tres ámbitos cuya responsabilidad corresponde a Red Eléctrica. Asimismo, de momento el Ejecutivo sólo ha descartado que se haya producido un ciberataque en los sistemas de REE, pero se continúa con las investigaciones en los sistemas informáticos de los centros de control que gestionan las compañías eléctricas y de las plantas de generación de electricidad, también en manos de las energéticas.