Escotet (Abanca) sobre una fusión con Banco Sabadell: "Rotundamente no"

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha reafirmado su rechazo a una posible fusión con el Banco Sabadell durante su intervención en el Foro del Noroeste organizado por Prensa Ibérica este miércoles en Santiago de Compostela. "Es un no rotundo", ha asegurado. El directivo ha indicado que ahora mismo están centrados en consolidar su posición dentro del sector bancario español, en el que son el séptimo actor más relevante del sector, y esperan convertirse en la quinta entidad de la península ibérica en 2030.

"No nos interesa cambiar por ahora la gobernanza de la entidad si no prevalece nuestro modelo de negocio. Claramente, no nos conviene", ha señalado. Escotet ha asegurado que no se ve como el principal accionista de una entidad que se llame Abanca-Unicaja-Sabadell. El banco catalán ha sondeado en las últimas semanas una posible fusión con Unicaja o Abanca como contrapeso a la OPA que el BBVA lanza sobre el propio Sabadell.

"Tenemos una escala en la que podemos permitirnos continuar en solitario, o bien aprovechar oportunidades", ha asegurado. Escotet ha señalado que la entidad ha alcanzado una rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) "de doble dígito", "claramente superior" a los costes de capital. "Al final son los accionistas los que tienen que decidir sobre la fusión entre entidades y hay que ver cada operación en su contexto. En Alemania hay menos concentración bancaria y los créditos, sin embargo, son peores de los que se ofrecen en España", ha ejemplificado Escotet.

Escotet también cree que "hay espacio para nuevas concentraciones" en el mercado bancario español y no considera que "la competencia se vea afectada por eso". "La verdad es que cuando se habla de concentración bancaria, creo que hay una propensión a tener preocupación por la destrucción de competencia y que los precios no se construyan de la forma adecuada y, al final, el consumidor, el cliente bancario, se ve afectado y las empresas se ven afectadas. En el caso de España, yo diría que a pesar de las últimas concentraciones en los últimos años, claramente somos muy competitivos entre otras cosas por la forma de la banca española: tiene una altísima capilaridad", ha expresado.

Por otra parte, el directivo asegura que el futuro de Abanca para porque la entidad esté en el top cinco de bancos ibéricos en 2030. Actualmente, Abanca es el séptimo banco tanto en España como en Portugal, por lo que el presidente de la entidad financiera aboga por continuar con su política de crecimiento "orgánico e inorgánico". Recuerda que en su día se apostó por esta "plataforma en el noroeste" como "ideal punto de partida" hacia una "vocación ibérica".

Amenazas geopolíticas

El directivo también ha señalado las fortalezas de Europa ante las amenazas que llegan de Estados Unidos. "Muchos inversores se han dado cuenta del enorme potencial del Viejo Continente y en eso tiene mucho que ver que el euro se haya fortalecido en las últimas semanas", ha explicado.

El banquero admite que bancos y empresas deben habituarse a trabajar con "mayor incertidumbre" en un mundo que "cambia aceleradamente". En este contexto de "desconfianza" con "bloques de países amigos", Juan Carlos Escotet hace un llamamiento a la "gran oportunidad" que se abre en la que "el gran ganador de todo esto puede ser Europa". Reflexiona acerca de la "relación histórica" con América Latina, que se ha "descuidado", pero presenta un potencial de comercio internacional "importantísimo".