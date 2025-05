La resaca de la dana impacta en el turismo de Valencia

La resaca de la dana ha impactado en el turismo de Valencia y la capital del Túria frente a la buena evolución en el resto de la Comunitat Valenciana y de España. Los hoteles valencianos han bajado sus precios un 10 %, pero no han logrado frenar la caída de ocupación tras tres años de crecimientos de ventas, según revela el Barómetro del Sector Hotelero del primer trimestre de 2025 de la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield.

Los hoteleros valencianos coinciden en que el arranque del año "ha sido malo" y sostienen que en el primer trimestre "han llegado menos turistas a Valencia". Marzo en la Comunitat Valenciana fue un mes más frío de lo normal y las precipitaciones generadas por diferentes episodios dejaron un mes extremadamente húmedo. De hecho, las fallas de 2025 serán recordadas por dos factores: la lluvia y el frío. No solo como un hecho anecdótico, sino con carácter histórico porque, según señala la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la semana fallera se situó "entre las tres más frías del último siglo", junto con la de los años 2015 y 2010.

Cuando llueve "la gente no quiere venir"

Más allá de la lluvia, que afectó a toda la C. Valenciana, muchos turistas han rechazado viajar a Valencia por el recuerdo de la dana. Juan Carlos Sanjuan, fundador de la cadena Casual Hoteles, ya lamentó en una entrevista en Levante-EMV el impacto de la dana: "Ha afectado demasiado. Hoy por hoy sigue afectando la dana. Valencia no ha repuntado. Las Fallas no fueron lo que eran. Cuando caen cuatro gotas en Valencia la gente no quiere venir. Tiramos los precios al suelo y no ganamos demanda".

El barómetro de Cushman & Wakefield cuantifica la caída. Mientras que en el resto de España el precio medio de los hoteles ha subido un 5 % y la ocupación un 0,8 %, en la capital del Túria y en la provincia el ingreso medio por habitación disponible ha bajado en el primer trimestre un 10,8 % al pasar de 112,1 euros la noche a 105,6 euros. La tasa de ocupación en Valencia se ha reducido cuatro puntos al pasar del 75,9 % en 2024 a 71,8 % este año.

Frenazo de reservas

Fidel Molina, fundador de la cadena valenciana Myr Hotels, confirma el retroceso del turismo tras la dana. "Cuando llueve en Valencia se frenan las reservas. No hemos conseguido en el primer trimestre los niveles de ocupación del año pasado", apunta. Miguel Esparza, director general de Urbem (promotora propietaria del hotel Primus de Valencia), asegura que la bajada de reservas en enero fue del 30 %, en febrero del 20 % y en marzo del 10 %. "Fue un mal trimestre. Desde la dana se han cancelado multitud de reuniones y congresos", explica.

Patronal hotelera

La patronal hotelera valenciana Hosbec (que también representa a los apartamentos turísticos legales) ya advirtió a mediados de marzo que la Comunitat Valenciana había abierto la temporada turística repitiendo los buenos datos de 2024 salvo Valencia. "Tanto la provincia como la ciudad no terminan de consolidar la recuperación tras la dana, con un importante volumen de cancelaciones por la mala meteorología sufrida durante la primera quincena de marzo. La ciudad de Valencia se deja casi 10 puntos de ocupación hotelera, siendo especialmente llamativa esta caída en el segmento de los hoteles de cuatro estrellas. Una pérdida de más de 23 % en mercados tan importantes como el alemán o el estadounidense han sido claves para estos resultados", señaló Hosbec.

Por contra, la evolución del turismo en Alicante y Castellón sí ha sido buena. En marzo, la provincia de Alicante fue la que mejor comportamiento tuvo con unos hoteles al 84,2 % al sur, al 77,2 % en Benidorm al 76,3 % en el conjunto de la Costa Blanca". Los datos de Cushman & Wakefield recogen que en el primer trimestre del año los hoteles de Benidorm obtuvieron una mejora de la rentabilidad (ingreso por habitación disponible) del 15,7 %.