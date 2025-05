Noche de 'shock' y decepción en el Sabadell

"¡¿Sin ningún voto en contra?! ¡¿Por unanimidad?!" La decepción era evidente el miércoles por la noche en los entornos directivos del Banco Sabadell y voló de teléfono en teléfono al conocerse la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que dio luz verde a la opa del BBVA sobre el banco catalán sin medidas estructurales.

Lo cierto es que la entidad que preside Josep Oliu llevaba meses advirtiendo de que el método técnico aplicado por Competencia no era apropiado para estudiar una operación donde el sector potencialmente más afectado no son los clientes particulares, sino las pequeñas empresas y los autónomos.

Aun así, el Sabadell y los despachos de poder catalanes, que de forma unánime han dado apoyo a su tesis contra la opa hostil del BBVA, mantenían en los últimos días una última esperanza. En primer lugar aspiraban a que se impusieran medidas estructurales a la operación y, sobre todo, que existieran dos votos discrepantes en el consejo de la CNMC que facilitaran una intervención contundente del gobierno de Pedro Sánchez contra la opa.

Pero en la noche del miércoles, el triunfo del BBVA fue completo: la decisión se adoptó por unanimidad y no se impusieron condiciones radicales a la operación de compra del banco catalán. La reunión fue maratoniana para permitir un voto unánime. Fuentes cercanas a la CNMC expresaban este jueves su sorpresa ante el voto favorable de Pere Soler, consejero y miembro de la Sala de Competencia del organismo en que se emitió el fallo y próximo a Junts. Según ha podido comprobar este diario, sectores de la formación independentista no ocultaban ayer su estupefacción ante el voto favorable de Soler. También se consideraba a Pilar Sánchez muy contraria a una operación que, de producirse, reducirá de cuatro a tres el número de grandes bancos en España.

Primer gran triunfo del BBVA

En el marcador particular que mide los grandes momentos que se han registrado en el año que ha pasado desde que el BBVA lanzó la operación, Banco Sabadell había logrado diversos triunfos. En primer lugar, el triunfo de Trump, que con sus amenazas arancelarias hacia México, le jugó a favor, ya que el país norteamericano es el primer mercado del BBVA. También cabe recordar que Competencia no ha dado luz verde en primera instancia, ya que el pasado mes de noviembre afirmó que no veía clara la operación y la mandó a la segunda fase que se ha resuelto esta semana. En tercer lugar, el Sabadell puede sacar pecho de que la prima que obtienen sus accionistas en caso de aceptar la oferta del BBVA sería ahora mismo negativa: con los números en la mano y por la cotización de uno y otro banco su inversión en el Sabadell perdería valor si se produjera la opa.

El banco que preside Carlos Torres, por su parte, ha mantenido un optimismo rotundo a lo largo del último año, debido a su tamaño (es cinco veces mayor que el Sabadell) y al hecho de que, habitualmente, las fusiones tienen sentido económico desde un punto de vista de los beneficios y los dividendos.

Mensaje a la red

Esta misma mañana de Primero de Mayo los trabajadores de la red comercial del Banco Sabadell han amanecido con un correo electrónico en que la cúpula del banco catalán trataba de recomponer los ánimos de su plantilla frente a la opa. El mensaje insiste en que la prima que ofrece el BBVA es negativa y que por tanto los accionistas votarán en contra de la operación, que los dividendos que han repartido en el último año uno y otro banco dificultan que el BBVA pueda mejorar la oferta y que la previsión de dividendos a futuro del Sabadell sigue siendo superior a la del banco de origen vasco si se compara el precio de las respectivas acciones. La entidad catalana insiste también en que es la que más ha subido en bolsa en los últimos doce meses (+37%) mientras que su rival en esta operación ha mejorado la cotización en un 12%. Asimismo, el Sabadell puede presumir de que es el único banco español donde ningún analista aconseja vender acciones.

De lo que no habla el correo de la entidad catalana a sus trabajadores es del papel que puede jugar ahora el gobierno español, que se conocerá en las dos próximas semanas y que dará su opinión sin la cobertura que le habría dado uno o dos votos discrepantes en Competencia.

Compromisos asumibles para el BBVA A la espera de que se conozca el contenido completo de la resolución de Competencia sobre la opa, el BBVA avanzaba en la noche del miércoles algunos de sus compromisos para facilitar la operación en tres ámbitos, que incluyen en primer lugar el aspecto de la inclusión financiera, cohesión territorial y protección de clientes vulnerables; en segundo lugar el mantenimiento de crédito a pymes y autónomos; y en tercer lugar las condiciones comerciales de clientes particulares, pymes y autónomos. Entre las medidas pactadas por el banco de origen vizcaíno y Competencia destacan las siguientes: No cerrar aquellas oficinas del BBVA o del Sabadell que estén a más de 300 metros de otras sucursales de las mismas entidades.

No abandonar municipios de menos de 5.000 habitantes donde BBVA o Sabadell estén presentes, situación que se da en 140 de los más de 8.100 municipios que hay en España.

No cerrar ninguna oficina del Sabadell especializada en empresas y mantener el horario comercial en todas las oficinas de una y otra entidad.

Mantener la política de comisiones del Sabadell para retiradas en cajeros de otras entidades durante 18 meses o hasta la fusión.

Mantener las líneas de circulante de las pymes con el Sabadell.

Mantener el volumen de crédito de las pymes cuando su financiación dependa en un 85% o más del Sabadell y del BBVA.

Mantener las condiciones comerciales en los códigos postales donde haya menos de cuatro entidades financieras.

Poner a disposición de los clientes los canales de comunicación habituales para resolver dudas relacionadas con estos compromisos.

Suscríbete para seguir leyendo