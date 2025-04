Averías en casa, hoteles y comidas: qué puedes reclamar tras el apagón

El mensaje principal es común en todas las asociaciones en defensa de los derechos de los consumidores que se han pronunciado al respecto: solo sabiendo qué es lo que provocó ayer el apagón se pueden empezar a organizar las posibles indemnizaciones. "Exigimos que se indique cuál ha sido la causa", asevera una de estas entidades. "Pedimos una investigación transparente para aclarar las causas", reclama otra. La cuestión es que si se decide que ha sido culpa de "una circunstancia extraordinaria" o de una "causa de fuerza mayor", muchos de los daños no serán indemnizables. Pero, incluso así, sí hay cosas reclamables.

Facua ha indicado en un comunicado que los consumidores pueden reclamar a las compañías eléctricas por las averías que hayan podido sufrir sus aparatos como consecuencia de las subidas de tensión una vez volvió ayer la luz. "Los cortes de luz o las subidas de tensión pueden provocar la avería de determinados electrodomésticos o dispositivos que se encontrasen conectados a la corriente eléctrica como pueden ser lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, etc.", asegura este organismo. La responsabilidad –afirma Facua– es de la distribuidora, pero al ser la relación contractual con la comercializadora, el consejo de esta entidad es dirigir la reclamación a ambas.

Tanto Facua como la OCU recuerdan, asimismo, que los reglamentos europeos sobre transporte aéreo y por ferrocarril recogen el derecho de asistencia incluso si las cancelaciones son por causa de fuerza mayor. Esto quiere decir que los pasajeros que ayer tuvieron que comprar comida que no hubiesen tenido que comprar de no estar esperando un tren o un avión que sufrieron retrasos o cancelaciones, tienen derecho a que la compañía les abone lo gastado. "La empresa transportista deberá reembolsar el importe del trayecto no realizado", empieza la OCU. "En caso de que el derecho de asistencia no se prestara o su prestación fue defectuosa, los viajeros tendrán derecho a reclamar los gastos ocasionados", añade.

Misma filosofía sirve si la consecuencia del tren o avión pospuesto ha sido tener que reservar una noche imprevista de hotel. El alojamiento está incluido en el derecho de asistencia al que, como recuerdan Facua y la OCU, tiene derecho el consumidor. En caso de que este no se prestara o no se prestara adecuadamente, "los viajeros tendrán derecho a reclamar los gastos ocasionados". La recomendación de ambas es almacenar cuantas más pruebas mejor. En este caso en concreto será esencial la factura del hotel, pero sirve cualquier prueba que acredite el siniestro y sus efectos en general.

Según la OCU, la comida o las medicinas estropeadas en la nevera forman parte de los daños materiales derivados del apagón, pero es uno de los elementos que necesita esclarecer cuál ha sido su causa para ver si es reclamable o no y a quien se tendría que reclamar. "Hasta que no se determine la causa del daño no se podrá establecer si parte de estos daños deberán ser asumidos por la compañía eléctrica", reconoce esta organización, que es algo pesimista al respecto.

La conclusión es clara. "Si finalmente se debe a una circunstancia extraordinaria o causa de fuerza mayor, los consumidores no serán indemnizados por los daños sufridos", lanza la OCU de entrada. Incluso así, esta asociación indica que en función de las horas que haya durado el apagón y el lugar donde esté situada una vivienda, la distribuidora deberá aplicar un descuento en la factura del cliente, pero que este llega como mucho al 10%. La realidad es que esta compensación –sigue la OCU–, que se calcula en función de la potencia contratada y de si la interrupción ha superado las horas de margen que la normativa facilita a las distribuidoras, "significará un importe mínimo, que además no se abonará en su caso hasta el primer trimestre de 2026", admiten.

Es por esta dependencia de las causas que la mayoría de organizaciones han aprovechado sus comunicados para reclamar más información al Gobierno. Asescon ha lamentado "la falta de previsión de protocolos para la sociedad", igual que ocurrió con la DANA y han exigido que se indique cuál ha sido la causa del apagón, "una cuestión que aún no ha sido aclarada y que resulta necesaria a la hora de exigir responsabilidades", zanjan.

