Canarias lidera la ofensiva para que la UE permita limitar la compra de viviendas a extranjeros

Canarias formaliza hoy su petición a la Unión Europea para que se valore limitar la compra de viviendas a extranjeros en el Archipiélago. El titular del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, mantendrá una reunión bilateral con el vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, en el contexto de la XXIX Conferencia de las regiones ultraperiféricas que se celebra en Isla Reunión en la que le planteará la preocupación que existen en Canarias con la vivienda y la necesidad de estudiar medidas correctoras para destensar el mercado insular. Así lo explicó este lunes el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, tras el Consejo de Gobierno semanal. "Es la primera vez que se va a poner sobre la mesa la solicitud para que se valore y evalúe y Canarias quiere liderar el proceso", explicó.

La idea es iniciar un camino que desde el Gobierno canario ya saben que será largo, pero necesario. Según los datos del Ejecutivo, entre 2007 y 2024, los extranjeros compraron el 36,4% de las viviendas que se vendieron en las Islas y en algunos municipios como Adeje, llegó al 45%. "Mañana (por hoy) se dará el pistoletazo de salida de una ofensiva política y jurídica", apuntó Cabello, quien insistió en que se trata de dar un primer paso de un proceso que "no estará exento de dificultades". Pero no es la primera vez que Canarias plantea en Europa cuestiones que a priori parecen imposibles. "También era difícil lograr el descuento del 100% en movilidad o el 75% en el transporte aéreo, y ahora son una realidad", recordó. Además, el portavoz utilizó otro ejemplo más actual, el de la modificación de la ley de Extranjería. "Se daba por imposible hace seis meses y mira ahora", añadió.

"Diálogo y reflexión conjunta"

Clavijo pondrá hoy sobre la mesa los datos y argumentos que avalan que el Archipiélago, como región ultraperiférica, necesita poner en marcha medidas como la limitación de la compra de viviendas a extranjeros. Pero lo hará con un enfoque amplio que facilite el "diálogo y reflexión conjunta". "El objetivo es trabajar en el desarrollo de políticas jurídicas y administrativas que permitan garantizar ese especial anclaje o consideración de las regiones ultraperiféricas", explicó Cabello sobre el proceso que empieza hoy el presidente canario.

La medida que plantea Canarias, de primeras, choca con la normativa europea, pero desde el Ejecutivo autonómico confían en que se pueda encontrar un "encaje especial" ligado a la condición de región ultraperiférica y singular que pose el Archipiélago. La estrategia del Gobierno regional es generar una "ofensiva" basada en la idea de la necesidad de una "nivel de protección específico". Hoy Clavijo no lleva una propuesta cerrada que establezca a quienes afectarán las limitaciones -comunitarios o no comunitarios- para la compra de vivienda, pero sí va con el objetivo de incluir la propuesta en la agenda europea. "El tratado de la UE no facilita que se limite la adquisición de viviendas a comunitarios ni a los extracomunitarios, pero es verdad que cuando España entró en la UE eran 12 miembros y ahora son 27, por lo que el contexto ha cambiado", reflexionó Cabello.

La protección de las regiones más aisladas se intensifica en un contexto en el que la Unión Europea se enfrenta a retos tan importantes como la guerra de aranceles o el planteamiento de un aumento del músculo militar. Temas que, según Cabello, conducen a una toma de decisiones "centralizada" que genera una mayor incertidumbre en las regiones ultraperiféricas. Por ello el titular del Gobierno autonómico defenderá hoy la revitalización de la estrategia conjunta de las RUP ante retos compartidos como la vivienda, la migración y la tensión geopolítica mundial. "Nuestro encaje no ha traído alegrías y avances importantes y esos avances nos tienen que ayudar a proteger nuestro ecosistema y nuestro futuro", apuntó ayer Cabello.

