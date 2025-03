Josep Oliu sobre el regreso a Cataluña en plena opa: "Ante un ataque externo, mejor estar en el castillo"

¿Cómo se produce ese momento en que decide que ahora es una buena ocasión para trasladar la sede del Sabadell de nuevo a Catalunya?

No había ninguna razón en contra de hacerlo ahora y, además, está la opa hostil; es decir, ante un ataque externo, mejor estar en el castillo. La sede es uno de los elementos comerciales fundamentales de una entidad. Si no existiera la opa, seguramente, hubiera tenido más dificultades para convencer al consejo del regreso pero desde luego que mi voluntad hubiera sido la misma. En estos momentos, pesa más nuestra sede en Cataluña de lo que pesaba hace un tiempo en Alicante porque somos un banco catalán. Además, ahora es entendible para el cliente.

¿Antes no lo era?

Probablemente hace tres años también, pero menos. Todos nuestros clientes entienden ahora que el banco, que es catalán, vuelva a Catalunya, con independencia de la sensibilidad política que tengan, y así nos lo habían manifestado. Todos los partidos políticos también vieron que esto era una vuelta lógica. Nadie nos atacó. Incluso Mazón dijo que lo sentía pero lo entendía, igual que el PP y Vox. Es decir, todo el mundo ha entendido nuestro regreso. Obviamente, los partidos catalanistas estaban encantadísimos, aunque no aplaudieran tanto con las manos. La vuelta, además, contribuye a lo que estamos intentando: que el proyecto de España y el proyecto de Catalunya sean dos proyectos unidos y con éxito; y que no estén, como estuvieron hace un tiempo, a la greña, sino que trabajen para el bienestar común. Banco de Sabadell es una pieza importante para conseguirlo. Es un banco catalán que ha actuado siempre en aras a la cohesión de las diferentes regiones de España. Volver era dar una señal de que nuestro proyecto es el que es y desde dónde es.

"La vuelta contribuye a que el proyecto de España y de Catalunya sean dos proyectos unidos"

¿Cree que La Caixa y Criteria hubieran vuelto ahora de no haber dado ustedes primero ese paso?

No lo sé. Habría que preguntar a La Caixa y Criteria; pero sin duda nuestra vuelta, igual que nuestra ida, fue especialmente significativa para todos los demás.

¿Sería bueno que más empresas le siguieran?

Creo que sí; salvo que por sus características comerciales no fuera recomendable. En su momento vi que comercialmente se me hundía el negocio porque el país no resistía lo que estaba pasando y por eso decidí cambiar el domicilio. Es una decisión que es muy costosa de tomar sobre todo cuando es un cambio que no es natural y hay que tener en cuenta las consecuencias comerciales que cada decisión conlleva.

¿Algún miembro del Gobierno o de la Generalitat de Catalunya les pidió que volvieran?

No me pidió nadie que volviera. Yo solo les comuniqué que lo haría. No es un tema de ni de Gobierno de Generalitat ni de la oposición. Es un tema mío y nuestro, del Sabadell.

Josep Oliu. / Zowy Voeten