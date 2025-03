Los funcionarios se plantan frente a Hacienda para recuperar la pérdida de poder adquisitivo: "Estamos abandonados"

Más de un centenar de funcionarios se han concentrado este miércoles frente al Ministerio de Hacienda para ver si así la ministra, María Jesús Montero, les escucha. Denuncian que hasta ahora no lo ha hecho. Se quejan de que siguen sin recibir el 0,5% de la subida salarial correspondiente al año 2024; que, desde la firma de acuerdo entre el Gobierno, CCOO y UGT en 2022, la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos alcanza el 9%; o de que las distintas administraciones públicas siguen sin equiparación salarial.

"Ya no nos sirven ni las palmaditas en la espalda, ni los halagos vacíos", ha leído Milagros Dorronzoro, secretaria nacional de Negociación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), junto a todos y todas los participantes. Lo ponía en el manifiesto, que pide la negociación de un nuevo acuerdo salarial.

"Los empleados y empleadas públicas nos sentimos abandonados. Estamos en la segunda quincena del mes de marzo y no sabemos qué va a pasar con nuestro salario", ha indicado Miguel Borra, presidente de CSIF, ante medios.

"Queremos la revalorización de nuestros salarios de manera automática; empezar a recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido y cobrar el 100% de nuestras pagas extra; o avanzar en el teletrabajo y la jornada de 35 horas. Queremos la equiparación salarial para todos nuestros compañeros. Y una oferta pública de empleo que acabe con la tasa de reposición, para terminar con la lacra que supone la temporalidad en nuestras administraciones públicas", ha añadido.

También ha mostrado su preocupación por que el Gobierno sea "incapaz de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado por no tener socios fiables", a lo que se le añade la presión que tienen para "incrementar el gasto en defensa o por la posible subida de los aranceles".

Participantes de varias regiones

"Soy un pobre funcionario / que pa' comer a diario / se las tiene que apañar / Apañar y apañar / Dice que poco trabajo / Pero estoy casi a destajo / y me vuelven a engañar", han ido cantando mientras tanto los funcionarios que han estado presentes.

Una de ellas es Marina Tejero, funcionaria de Justicia de Granada, que ha hecho el viaje hasta Madrid para pedir mejoras laborales pero, sobre todo, salariales. "A lo largo de los últimos años −desde los recortes de 2020− llevamos perdido un 20% de subidas que no han llegado", asegura. Aunque no ha calculado en cuánto dinero se traduce esto para ella, sabe que no es poco. "Sobre todo con lo que está subiendo la vida con la inflación", añade.

También ha viajado para estar en la madrileña calle de Alcalá Inmaculada Jiménez, auxiliar de Enfermería del servicio público del Sacyl. Lo ha hecho porque en su opinión "hay mucho que mejorar". "Cada vez estamos peor", lamenta. "Tenemos los sueldos congelados. El año pasado nos subieron un 2%, pero hay un 0,5% que teníamos firmado y pactado del que no sabemos nada".

Puede que no sea el único viaje que hagan para exigir esto. La secretaria nacional de Negociación de CSIF explica a este medio que han dirigido varias cartas, tanto a la Secretaría de Estado como a la ministra Montero, para exigir reuniones y la apertura de la negociación colectiva para el incremento salarial y otras tantas cuestiones.

"Pero, desgraciadamente, hasta el momento no hemos tenido respuesta, lo que nos ha obligado a venir hoy aquí a concentrarnos. Y seguiremos", afirma. Lo harán, dice, hasta que logren que las retribuciones de los funcionarios se actualicen, sean más justas y, "sobre todo", recuperen "todo el poder adquisitivo" que denuncian haber perdido.