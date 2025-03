¿Por qué las pymes rechazan la reducción de jornada? De la falta de personal en la hostelería al aumento de costes de la limpieza pública

Las pymes están en pie de guerra contra la reducción de jornada y a través de sus organizaciones patronales multiplican sus mensajes contrarios a la norma que plantea el gobierno para disminuir el tiempo de trabajo a las 37,5 horas semanales. Es el caso de Pimec, que este martes ha organizado una expedición a Madrid con más de medio centenar de representantes de gremios y asociaciones para escenificar su rechazo y decirle a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que “así no”.

Las pequeñas y medianas empresas mayoritariamente están en contra de esta medida porque les supondrá un incremento de costes. Pagarán lo mismo por menos horas de dedicación de sus empleados. Esta es la respuesta común que dan los cuatro empresarios entrevistados por EL PERIÓDICO cuando se les pregunta el porqué de su oposición.

La reducción de jornada supone una redistribución de rentas de los bolsillos de los empresarios a los de los trabajadores, a favor de los segundos y en detrimento de los primeros. Pero la cuestión monetaria no es la única que alimenta la oposición de los pequeños y medianos empresarios.

La falta de candidatos para cubrir las horas que dejarán de trabajar los empleados ya en plantilla, las dificultades para cumplir con las obligaciones ya contraídas con la administración pública o unos horarios mínimos que determinados establecimientos, como las farmacias, deben garantizar son algunos de los otros argumentos de los que se oponen a la iniciativa.

"Nos cuesta encontrar gente, ya no te digo profesionales"

En el restaurante Can Mingo, de Viladecans, un negocio familiar con una plantilla de 12 empleados, han notado los efectos de la pandemia a la hora de captar profesionales. “Mucha gente ha cambiado de chip y no quiere trabajar en la hostelería por los horarios”, defiende el vicepresidente de FIHRT, Daniel Brasé, asociación que representa al propietario de Can Mingo.

El aumento de la frecuencia y la duración de las bajas de algunos trabajadores debido al progresivo envejecimiento de la plantilla ya les ha obligado a limitar horarios y reorganizar los turnos, según explica Brasé. Y recortarle 2,5 horas semanales a la plantilla les forzaría, según sostiene, a reducir el servicio todavía más, llegando a cerrar parte de las zonas de comidas por falta de capacidad para dar el servicio.

El sueldo medio en la hostelería es de 1.240 euros brutos al mes, según el INE

“No es solo el sueldo”, justifica. La hostelería es el segundo sector que peor paga de toda la economía española, según los últimos datos de la encuesta de costes laborales del INE, con una nómina promedio de 1.240 euros brutos al mes. “Nos cuesta mucho encontrar gente, ya no te digo profesionales. Muchos candidatos no llegan siquiera a presentarse a las entrevistas de trabajo y las escuelas de hostelería no dan abasto”, resume. A diferencia de la provincia de Vizcaya, donde el convenio recoge una jornada laboral inferior a las 37,5 horas, aquí en Cataluña este representante del sector lo ve inviable.

"Solo lo aguantarán las grandes empresas"

Nati Pintado es propietaria de Idonia Natur, que junto a la compañía Sersa concurren a varios contratos públicos de limpieza con la Administración y gestionan una plantilla de alrededor de 400 personas. La gran mayoría de estas con un contrato a tiempo parcial, lo que de prosperar la reducción de jornada les obligaría a subirles el sueldo, ya que el precio-hora aumentaría.

“Nuestros márgenes son de entre el 4% y 5% y los costes nos subirían entre un 6% y un 7%. En la gran mayoría de contratos entraríamos en pérdidas porque no podemos repercutirle el precio a la Administración”, explica. “Los empresarios somos los primeros en querer mejorar las condiciones laborales, pero lo que no puede hacer el Gobierno es cambiarnos las reglas del juego a medio partido y no actualizarnos los contratos. Nos hunde”, añade. La limpieza es otra de las profesiones que peor remunera, con un salario medio de 1.287 euros brutos al mes y altamente feminizada.

El sueldo medio de las limpiadoras en España es de 1.287 euros al mes, según el INE

Según esta empresaria, las pymes, con menor pulmón para aguantar uno o varios años a pérdidas, serían las más perjudicadas por la medida, en contraposición de las grandes contratistas, que sí tienen capacidad financiera para sostener unos números rojos hasta el próximo contrato. “Nosotros tendríamos que acordar resoluciones anticipadas y perderíamos cuota de mercado, que se podrían quedar grandes operadoras”, augura.

"Estamos atrapados"

Toni Torres, vicepresidente de Pimec y propietario de una farmacia con unos 18 empleados en Barcelona, explica la particular problemática de su sector. “Los ayuntamientos nos obligan a abrir un mínimo de 1.800 horas al año y si bajan la jornada [en cómputo anual quedaría en 1.712 horas anuales] no vamos a poder cubrir todas las horas. Estamos atrapados”, afirma.

A la pregunta de si el problema se podría resolver contratando a más personal, alega que “personal cualificado no existe”. “Sacarse el máster necesario para ejercer precisa un año y convalidar un título extranjero puede demorarse varios años. Solo en la provincia de Barcelona necesitaríamos 1.200 farmacéuticos”, explica.

Torres, frontalmente contrario a la ley, reclama que si esta tira hacia adelante vaya acompañada de una normativa que obligue a los municipios a adaptar el tiempo de atención al público. “Ningún alcalde aprobará algo tan impopular si no hay una norma que le obliga”, sostiene.

"El cliente será el perjudicado"

El secretario general del Gremi de Flequers, Carles Cotonat, explica que en los hornos catalanes los principales perjudicados de la reducción de jornada serán los clientes. Los obradores dividen su negocio en dos partes. Por un lado, la de producción, donde podrán amortiguar parte de la reducción de jornada de su plantilla con inversiones en maquinaria. Aumentarán productividad y compensarán las horas que hacen los empleados, aunque ello precisará de más inversiones y puede repercutir en el precio final del producto.

Por otro lado, está la parte más comercial, de atención en la tienda, donde un recorte horario provocará, según vaticina, recortar los horarios de apertura y obligará al cliente a planificar más sus compras. Cotonat también se muestra preocupado por el nuevo registro de jornada que entrará en vigor de la mano de la reducción y que prevé una mayor capacidad de control por parte de la Inspección de Trabajo y un incremento sustancial de las sanciones para aquellas empresas incumplidoras.

Suscríbete para seguir leyendo