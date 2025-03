José Luis Álvarez, nuevo presidente de Hostelería de España: "A los políticos les pido que no legislen sin nosotros"

El hostelero asturiano José Luis Álvarez Almeida fue proclamado esta mañana en Madrid como nuevo presidente de Hostelería de España, en la Asamblea General Electoral que se celebró en la sede de la patronal CEOE. Almeida, que a su vez es presidente de la patronal sectorial asturiana Otea, estuvo arropado por Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, y por Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

El asturiano lanzó un claro mensaje dirigido a los políticos de cara a esta nueva etapa: "No legislen sin nosotros", pidió, delante del Ministro. Al acto de proclamación de Almeida acudieron importantes miembros de la política y la sociedad asturiana, como Gimena Llamedo, vicepresidenta del Gobierno regional; Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo; Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo; o Pablo Junceda, director general del Banco Sabadell Herrero. También estuvo José Manuel Ferreira, candidato a presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

Almeida, cuya candidatura fue la única presentada, sustituye en el cargo a José Luis Yzuel, que falleció la semana pasada, y cuya figura fue homenajeada por el nuevo presidente, Garamendi, y también Hereu. "Deja un recuerdo imborrable", coincidieron los tres.

El nuevo presidente, muy emocionado, dio las gracias a los apoyos recabados. "Tengo el mejor comité ejecutivo que se puede tener", dijo, y marcó los nuevos retos de cara a esta nueva etapa, en un sector que emplea a casi dos millones de personas en España. "Hoy contamos con empresarios responsables al frente de empresas responsables y sostenibles, comprometidos con la mejora continua. Lo único que pedimos es que, cuando los legisladores consideren regular nuestro sector, nos escuchen, nos permitan expresar nuestras opiniones y trabajar juntos para encontrar soluciones viables", aseguró Almeida, que destacó la pluralidad de España.

"Somos el segundo país turístico del mundo, una posición privilegiada. Por eso, lanzamos un mensaje claro a nuestros políticos: no legislen sin nosotros". El presidente también habló sobre el modelo turístico que quiere potenciar. "Queremos que vengan muchos turistas para que todos podamos vivir mejor, para que los ingresos generados por el turismo se traduzcan en mejores infraestructuras, carreteras, hospitales, puentes y mejores condiciones de vida. Nadie puede negar que el turismo es la mejor herramienta para la igualdad social y un motor de creación de empleo digno", clamó Almeida, que también pidió el apoyo de los sindicatos.

Un momento "idílico" para el sector

El nuevo presidente describió como "idílico" el momento del sector, aunque recordó el "sufrimiento" del sector tras la pandemia. "Muchos hosteleros seguimos afrontando los créditos que tuvimos que pedir y es fundamental que los políticos no lo olviden", recalcó. También tuvo un recuerdo hacia los damnificados por la dana de Valencia, incluyendo a los hosteleros. "No os vamos a olvidar y no callaremos hasta que no ayudemos a los hosteleros valencianos; no pedimos limosna, pedimos lo que es nuestro. Sé del compromiso del ministro Hereu: con educación y con respeto os pedimos que estéis con nosotros", clamó.

Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, destacó a Almeida y aseguró que el hostelero es "un sector especial, entrañable, que genera y construye algo fundamental para la vida cotidiana de millones de españoles; sois un puntal para nuestro turismo y unos grandes constructores", les dijo a los hosteleros presentes en el salón. "Esto sigue y estamos en un momento muy positivo, con un incremento de turistas en febrero. El 65 por ciento del los turistas que nos visitan expresan que quieren volver a España, y eso es importante. Habla de la reputación de este país, que es el más atractivo del mundo, y en eso tenéis que ver los que estáis en esta sala", destacó. "Os expreso agradecimiento por vuestra trayectoria", destacó.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, le dio la enhorabuena a Almeida y aseguró que "los empresarios hosteleros sois el mejor ejemplo del esfuerzo y dinamismo de un sector fundamental en nuestra economía y nuestra sociedad; sois reflejo de la calidad de las empresarias y empresarios de nuestro país", aseguró el líder de la patronal nacional.