Nadia Calviño: "No hay que perder ni un segundo en lamentarse. Es el momento de actuar"

Nadia Calviño (A Coruña, 1968) es presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) desde el 1 de enero de 2024, un cargo al que accedió después de haber sido vicepresidenta primera y ministra de Economía del Gobierno español. En medio de lo que ella define como "un movimiento de las placas tectónicas sobre las que se ha apoyado el orden mundial", es entrevistada por ‘activos’ durante el Tercer Foro organizado por el BEI en Luxemburgo.

Más unidad y más velocidad para ejecutar los cambios necesarios en la Unión Europea (UE). Son dos de los denominadores comunes en los mensajes que se han dado en el foro. Qué debe hacerse y cómo.

La historia se está acelerando. Todos los días vemos cómo cambian las alianzas internacionales. Cambia el contexto económico. El orden mundial basado en reglas y en un entorno multilateral que tanto beneficio ha traído a la UE y, sobre todo, a EEUU durante 80 años está recomponiéndose. En este contexto, la flexibilidad, la agilidad, es absolutamente fundamental. Es el momento de actuar. En paralelo, hay una gran determinación para garantizar la seguridad de Europa en este nuevo orden mundial.

¿Da margen para ser más optimista?

Tenemos que confiar en nosotros mismos. Europa tiene unas fortalezas extraordinarias, somos una superpotencia comercial, tecnológica, y nuestros valores nos hacen más fuertes. La unión hace la fuerza. Hoy más que nunca tenemos que sentirnos orgullosos de ser europeos.

Hay sensación de intranquilidad.

En un entorno de cambios y turbulencias, es normal que los ciudadanos sientan intranquilidad, inseguridad y desazón. No hay que perder ni un segundo en lamentarse o tener dudas. Hay que centrarse en la acción, apoyarnos en nuestras fortalezas que son muchas y estar unidos.

¿Puede este escenario perjudicar el crecimiento económico en Europa?

La incertidumbre y el conflicto internacional evidentemente no favorecen el crecimiento económico. Por otra parte, en este contexto, Europa tiene una oportunidad. Somos un faro de estabilidad, de confianza, un referente en valores y derechos humanos, que puede atraer inversiones y talento. Solo por dar dos ejemplos. Los investigadores que desarrollan proyectos en EEUU en el ámbito de las tecnologías verdes o de la salud pueden encontrar en Europa un marco más favorable, lo que abre oportunidades para atraer inversiones y talento.

Usted ha sido una defensora a ultranza de la igualdad de género en las empresas y la Administración. ¿Hemos avanzado?

La igualdad de género no solo es una cuestión ideológica, es de eficiencia económica. No podemos desperdiciar el talento del 50% de la población. Es clave seguir avanzando en la igualdad y la participación de las mujeres en los órganos de decisión, públicos y privados. España ha avanzado muchísimo desde la llegada de la democracia. No podemos dar ni un paso atrás. Es fundamental dar voz y visibilidad a las mujeres. Las organizaciones y las empresas que tienen equipos de dirección diversos tienen mejores resultados. Me preocupa que haya un discurso que está calando entre los más jóvenes, a nivel internacional e incluso en nuestro país, que rechaza esta igualdad.

¿Y cuál es la mejor noticia que podríamos recibir en los próximos meses a nivel internacional?

La vuelta de la paz. Una paz duradera, estable y justa. En Ucrania y en Oriente Próximo.