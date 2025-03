Scranton, vinculada a los Grifols, contraataca ante el juez: acusa a Gotham de manipular el mercado y blanqueo de capitales

La batalla judicial de la multinacional Grifols contra el fondo Gotham da un nuevo paso. Scranton, la firma inversora en la que están presentes 3 miembros de la familia (sobre un total de 17 accionistas), acusa ante el juez al fondo Gotham City de, presuntamente, manipular el mercado, información privilegiada e incluso de un posible delito de blanqueo de capitales. En un escrito remitido a la Audiencia Nacional y fechado el 10 de marzo, al que ha tenido acceso 'activos', de Prensa Ibérica, Scranton señala que en la causa contra Gotham se está investigando "un supuesto específico de alteración de precios en los mercados financieros" y afirma que "durante el 9 de enero de 2024 el precio de las acciones estuvo manipulado por los investigados". Ese día, el fondo Gotham publicó un demoledor informe en el que acusaba a la multinacional de hemoderivados con sede en Barcelona de manipulación contable y decía que las acciones valían en realidad cero euros. El ataque provocó un hundimiento de las acciones. A día de hoy, el valor de Grifols en bolsa es un 34,8% inferior al de comienzos de 2024.

El mayor caso de la historia europea

Scranton, que se persona en la causa como parte perjudicada, resalta que este es "probablemente el mayor caso de manipulación de mercado de la historia reciente española, incluso europea" y trata de demostrar al juez de que "los investigados [el fondo Gotham y sus resposables] transmitieron señales falsas o engañosas al mercado con la finalidad de alterar el precio de cotización de las acciones de Grifols". En concreto, el escrito explica que "en los hechos que se están investigando se ha tomado en primer lugar una posición corta en las acciones de Grifols, en segundo lugar se ha difundido información negativa engañosa sobre la situación financiera de la compañía y, por último, en cuanto el precio cae (en cuestión de horas) se cierra la posición mantenida".

Plusvalías de 9,5 millones

Pero la acusación no se queda ahí. Scranton dice que no se puede excluir que existan "otras infracciones delictivas conexas". La primera a la que hace referencia es a un posible delito de blanqueo de capitales ya que, explica, "el Tribunal Supremo ya ha establecido que las operaciones con ganancias provenientes de un delito de abuso de mercado" lo son. Según fuentes judiciales cercanas a Grifols, los responsables de Gotham pudieron lograr unas plusvalías de 9,5 millones de euros con esta operativa en las acciones de la empresa, aunque otras fuentes elevan a 16 millones el monto total.

Scranton también introduce la posibilidad de un delito de información privilegiada, para el que citan la Directiva de abuso de mercado.

Interviene la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional decidió admitir en noviembre de 2024 una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción para investigar a la firma Gotham City, a GIP y a varios de sus directivos por supuestamente un posible delito contra el mercado y los consumidores.

Esta admisión en la Audiencia se producía apenas dos meses después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) remitiera a la Fiscalía un informe sobre el caso por una "posible conducta manipulativa". La CNMV decidió abrir expediente sancionador a Gotham por posibles prácticas de manipulación del mercado, pero también a Grifols por el suministro de información financiera "con datos inexactos o no veraces o que omiten aspectos relevantes" de conformidad con las normas contables. No obstante, la CNMV también afirmaba sobre Grifols que no se habían encontrado evidencias que permitieran concluir que la cifra de endeudamiento financiero reflejado por la empresa en sus estados financieros anuales consolidados no se correspondiera con la realidad.