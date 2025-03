Murtra presenta las bases de la nueva Telefónica en un ‘macroencuentro’ global con los 100.000 empleados

Telefónica se prepara para abrir un nueva era. El terremoto accionarial con la entrada de nuevos grandes socios estatales, los cambios profundos en la cúpula de la compañía y en el juego de pesos de su consejo de administración, y la necesidad de adaptarse a un nuevo entorno geopolítico en que toca trabajar por la autonomía europea y reforzarse frente a los gigantes de EEUU y China están empujando a una nueva etapa a la gran teleco española.

El nuevo presidente del grupo, Marc Murtra, pretende presentar las bases de esa nueva Telefónica en un encuentro global con toda la plantilla. Una reunión virtual a la que están convocados los más de 100.000 empleados con que la compañía cuenta actualmente y que se celebrará este miércoles. La cita será a las 16.00 horas, con el objetivo de facilitar la presencia telemática de los trabajadores de todas las filiales de la compañía, que cuentan con muy diferentes husos horarios (tanto de Europa como en Latinoamérica).

El encuentro global con los empleados fue convocado el pasado 18 de febrero, un mes después del inesperado nombramiento de Murtra como presidente, en sustitución de José María Álvarez-Pallete, en un movimiento impulsado por el Gobierno (que ahora controla un 10% de la teleco a través del holding estatal SEPI), y respaldado por Criteria, el brazo inversor de la Fundación la Caixa (también con un 10/), y por Saudi Telecom (STC), la operadora controlada por el Estado de Arabia Saudí (con una participación del 9,97%).

Pero desde la convocatoria de la reunión virtual y hasta ahora, la compañía ha vivido una auténtica convulsión con cambios de calado en el consejo de administración (en el que ha entrado Arabia Saudí y el nombramiento como vicepresidente del consejero de SEPI, Carlos Ocaña, economista y amigo muy cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez) y con una revolución en la alta dirección con multitud de relevos en las grandes áreas de negocio, incluido el nombramiento de Emilio Gayo como nuevo consejero delegado de la compañía y ‘número dos’ de Murtra.

Nueva estrategia para una nueva Telefónica

El nuevo presidente ha confirmado que prepara gran giro estratégico para adaptarse al nuevo juego de poderes global que está naciendo y a la necesidad de blindar la soberanía y la autonomía de Europa frente a otras potencias mundiales. Murtra no dará detalles en el encuentro con la plantilla de la nueva estrategia que guiará a Telefónica, porque aún no está definida y no lo estará hasta la segunda mitad del año. La “revisión estratégica” en que trabaja Telefónica busca impulsar cambios necesarios para que el grupo tenga un papel activo en los “cambios drásticos” que vienen en el sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías en Europa y para ser protagonista de una previsible ola de fusiones y grandes telecos continentales.

“Estamos en un entorno cambiante y vamos a adaptarnos. Hay consenso político sobre la necesidad de reforzar la autonomía estratégica de Europa. Y una parte importante de esa autonomía pasa por las telecomunicaciones”, sentenció Murtra en la presentación de resultados anuales del grupo. “Nuestra análisis nos hace prever que va a haber consolidación en el sector de las telecomunicaciones y no queremos ser un actor pasivo”.

Tan sólo dos días después de su nombramiento como presidente, el pasado enero, Murtra se dirigió a toda la plantilla con un comunicado interno. “Soy muy consciente de que Telefónica es el resultado del trabajo de muchas personas, talento, esfuerzo y años de trabajo”, indicó entonces Murtra, apuntando su intención para impulsar planes de crecimiento para la compañía para ser “motores de la revolución digital” en los próximos años. “Tengo el compromiso de hacer Telefónica aún mayor con vosotros. (…) Quiero que juntos busquemos las nuevas oportunidades para seguir marcando la diferencia en la era digital, donde España y sus grandes compañías estratégicas tenemos mucho que decir al resto del mundo”. Ahora pretende hacerlo con una estrategia renovada y ya en ciernes.