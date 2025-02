Murtra activa un giro estratégico en Telefónica para entrar en fusiones de telecos en Europa

Telefónica prepara un gran giro estratégico para adaptarse al nuevo juego de poderes global que está naciendo y a la necesidad de blindar la soberanía y la autonomía de Europa frente a otras potencias mundiales. Apenas un mes después de su desembarco, el nuevo presidente del grupo, Marc Murtra, ha activado una “revisión estratégica” con el objetivo de impulsar cambios en la actual estrategia de la compañía un papel activo en los “cambios drásticos” que vienen en el sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías en Europa y para ser protagonista de una previsible ola de fusiones y grandes telecos continentales.

El mundo y su orden económico están cambiando de manera acelerada. Sucesivos terremotos geopolíticos -el desafío a Occidente de Rusia, el poder al que aspira China y la sacudida crucial que amenaza ser el segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos- está configurando un nuevo sistema económico, marcado por un creciente proteccionismo, en el que Europa corre el riesgo evidente de quedarse atrás si no toma medidas para garantizar su autonomía estratégica en sectores clave y para contar con grandes grupos corporativos capaces de plantar cara a los gigantes -singularmente tecnológicos- norteamericanos o asiáticos.

“Estamos en un entorno cambiante y vamos a adaptarnos. Hay consenso político sobre la necesidad de reforzar la autonomía estratégica de Europa. Y una parte importante de esa autonomía pasa por las telecomunicaciones. La lectura que hacemos es que nuestra estrategia debe ser coherente con ese mensaje”, explicó este jueves Murtra en un encuentro con medios de comunicación con motivo de la presentación de los resultados anuales de la operadora. El mundo ha cambiado, de manera especialmente acelerada en los últimos meses.

“Tenemos que adaptar nuestra estrategia a los cambios que vemos. Ahora estamos en la calma antes de la tormenta. Ahora hay silencio, pero después van a ocurrir cosas. Nuestra visión es que va a haber cambios drásticos”, advirtió el presidente de Telefónica. “Nuestra análisis nos hace prever que va a haber consolidación en el sector de las telecomunicaciones y no queremos ser un actor pasivo”, apuntando que el objetivo es “liderar e impulsar” esos esperados movimientos corporativos entre las telecos, con operaciones que prometen ser transnacionales, con integración o nuevas alianzas entre operadoras de diferentes países.

Las telecos europeas llevan tiempo alertando de la debilidad de todo el sector en el continente, plagado de operadoras pequeñas o a lo sumo medianas con dificultades para emprender las grandes inversiones necesarias, con trabas regulatorias para emprender la concentración y con modestas valoraciones bursátiles (por las reducidas rentabilidades y la necesidad de seguir inyectando inversiones milmillonarias en plena revolución tecnológica) que las dejan expuestas ante posibles compradores, también los indeseados.

En Europa hay más de 40 telecos con más de 500.000 clientes, frente a las cinco que hay en Estados Unidos o las cuatro de China o India. “La fragmentación del sector de las telecomunicaciones en Europa es un caso único”, apuntó Murtra, reclmando los “cambios regulatorios necesarios” para allanar las fusiones y alianzas entre compañías de diferentes países tras décadas de políticas de la Comisión Europea en sentido contrario. Hace falta esa consolidación para que haya “empresas con una escala relevante”, con presencia “más allá de un solo país de la UE”, que tengan “márgenes sanos” de sus negocios y con “capacidad de invertir a largo plazo”.

Promesas a los accionistas

Murtra anticipó que la compañía desvelará su nueva estrategia en la segunda mitad de este mismo año, apuntando ciertos compromisos previos para tranquilizar a inversores y evitar eventuales vaivenes en bolsa. Y es que se revisarán todos los negocios nucleares de la compañía y se planteará una hoja de ruta actualizada para todos ellos, pero la compañía promete que todos los movimientos se harán garantizando la “disciplina financiera” y “seguir con el foco en la generación de caja”, dos elementos clave para analistas e inversores.

Y el nuevo presidente también apuntó que no se pretende poner patas arriba la compañía y hacer borrón y cuenta nueva con la estrategia heredada de su antecesor en la presidencia de la compañía, José María Álvarez-Pallete, subrayando que habrá “continuidad, coherencia y respeto con el muy buen trabajo que se ha hecho” hasta ahora, y que la nueva hoja de ruta se articulará volcándose en una lógica industrial y con el objetivo de generar valor a los accionistas.

Sin compras concretas “sobre la mesa”

“No está sobre la mesa. Vamos a centrarnos en la revisión estratégica. Y siempre haremos lo que decida el consejo de administración”. Es la respuesta, a modo de mantra, que Murtra repitió de manera insistente cada vez que se le preguntaba sobre operaciones corporativas que en los mentideros económicos se sitúa a Telefónica: la compra total o parcial de la filial tecnológica de Indra, Minsait; una eventual vuelta al accionariado del grupo de medios de comunicación Prisa; o el interés por optar a la nueva licencia de una cadena de televisión en abierto. “No está sobre la mesa”.

Indra reconoce que estudia sus opciones para desprenderse de al menos una parte de filial tecnológica Minsait para hacer caja y financiar nuevas compras en el área de defensa. Pero la intención de la nueva cúpula del grupo es de hacerlo con calma y sólo si aparecen ofertas a un precio adecuado, y desde la compañía se insiste en enfriar la posibilidad de una operación rápida. El Gobierno estaría interesado en impulsar un gigante nacional de la tecnología con la compra por parte de Telefónica de toda o parte de la filial tecnológica de Indra, dando un impulso a ambas compañías en áreas como la ciberseguridad o la inteligencia artificial.

Sin embargo, Indra también negó este miérdcoles por completo mantener contacto alguno con Telefónica en este sentido. “Indra no está negociando nada de nada con Telefónica”, ha sentenciado Escribano, indicando además que la filial tecnológica de Telefónica (Telefónica Tech) es "más pequeña" que Minsait y "menos atractiva", sentenció el presidente de Indra, Ángel Escribano. “No descartamos a nadie [como futuro socio de Minsait], pero hoy no hay nada. No tenemos ninguna oferta de Telefónica y no tenemos ninguna necesidad”.

El presidente de Telefónica ha mantenido la misma respuesta-mantra también para referirse a una eventual entrada en el negocio de la defensa, en pleno ‘boom’ al alza de los presupuestos públicos en seguridad por las cambios geopolíticos. Pero en este caso sí ha ido más allá, para desinflar esa posibilidad. Y es que, aunque ese posible interés por el sector de defensa “no está sobre la mesa”, Murtra ha precisado que la revisión estratégica en marcha sólo se centrará en potenciar los negocios en que la compañía ya está presente, y el de la defensa y la seguridad no es uno de ellos.