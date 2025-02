Barceló, ante una encrucijada con la sucesión por la salida este año del copresidente Simón Barcelo Tous

RIU Hotels & Resorts no es la única gran compañía mallorquina en la que se van produciendo movimientos de calado por el relevo generacional. En la hotelera de la familia RIU la jubilación de Carmen Riu ha supuesto que su hermano, Luis Riu, haya quedado como el único consejero delegado –reforzando los roles de la cuarta generación, plenamente integrada en la compañía–. Mientras, crece la expectación sobre cómo se procederá en Grupo Barceló. Este año, en noviembre, Simón Barceló Tous tendrá que dejar su cargo de copresidente al cumplir 65 años. Con su salida está por ver si Simón Pedro Barceló Vadell, el otro copresidente, y accionista mayoritario, se quedará en solitario liderando el grupo o si, por el contrario, algún otro miembro de la familia le acompañara. Lo único que queda claro es que los Barceló van a impulsar una transición "ordenada y tranquila". En este caso también hay ya dos miembros de la cuarta generación ejerciendo cargos con responsabilidad.

Los estatutos de Grupo Barceló marcan como límite para ostentar el cargo de consejero delegado los 65 años, el de presidente no ejecutivo se ha de dejar con 70 años y el límite para mantener un asiento en el consejo de administración son los 75 años, según se aprobó en la junta de accionistas celebrada en 2018, recuerdan desde la compañía. Así pues, aunque se hacen oído sordos cuando se interpela sobre si Simón Pedro Barceló asumirá la presidencia en solitario o si, por el contrario, le acompañará otro miembro de la familia, de lo que no hay duda es de la salida de Simón Barceló Tous de la copresidencia. Seguirá los pasos de Gabriel Barceló Oliver, el presidente de honor de Barceló Hotel Group se retiró en 1993, tenía 65 años.

El nonagenario, padre de Simón Pedro Barceló, relataba en una entrevista, en 2023 en este diario que mientras "algunos padres" son "reticentes a dejar el mando a sus hijos", en su caso "no solo les di el mando, sino que les di la propiedad, con mi hermano, porque no hay nadie imprescindible en la empresa". Se refería a que él y Sebastián Barceló Oliver donaron sus acciones a sus hijos, los once accionistas en la actualidad. El cofundador de Barceló confesaba estar a la expectativa de ver a sus nietos, la cuarta generación, en la compañía y anunciaba la reciente incorporación de la primera, Marta Barceló Fontirroig, hija de Simón Pedro, que funge como analista de desarrollo de negocio de Crestline, la gestora de hotelera en Estados Unidos de Barceló.

"Con el tiempo, serán ellos quienes tomen las decisiones, mientras que la tercera generación les ayudará y dejará paso"

Recientemente, Simón Pedro Barceló se ha referido en declaraciones a El Economista, recuerdan desde la compañía, a que "ya hay miembros asumiendo responsabilidades dentro de la empresa". Aludía a su hija y otro vástago de una de sus primas, Antonio Tovar Barceló. De ambos dice que "están desempeñando roles clave". "Con el tiempo, serán ellos quienes tomen las decisiones, mientras que la tercera generación les ayudará y dejará paso".

Asimismo, Grupo Barceló remite a que con anterioridad, el copresidente ya ha manifestado su intención de que la transición generacional sea "ordenada, tranquila y con tiempo para que puedan ir tomando sus decisiones". De momento, se puede tomar con calma el diseño del traspaso, Simón Pedro Barceló cumplirá los 65 años en 2031.

FICHAJE DEL EXJEFE DE LA CASA REAL Jaime Alfonsín, ex jefe de la Casa del Rey, se ha incorporado a Grupo Barceló, según se desprende del Portal de Transparencia del Gobierno, que actualizó este miércoles la lista de altos cargos públicos a los que ha autorizado a trabajar en el sector privado antes de los dos años obligatorios que han de pasar por ley. No ha transcendido qué puesto ocupará Alfonsín, que dejó su cargo en la Casa Real en febrero de 2024, en la compañía mallorquina. Ahora, con fecha de 22 de enero de este año, ha sido autorizado también para el ejercicio libre de la abogacía y para unirse a la CEOE y a Iberdrola.

Suscríbete para seguir leyendo