Ryanair lanza una campaña con insultos al Gobierno de España tras la multa por cobrar por el equipaje de mano

Ryanair da un paso más en la escalada de insultos contra el Gobierno español. El gigante del bajo coste lleva semanas lanzando ataques personales contra el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, al que ha llamado “loco comunista” o “ministro ridículo” por la multa de 179 millones de euros para varias grandes aerolíneas ‘low cost’ por prácticas abusivas como cobrar por el equipaje de mano o reservar asientos contiguos. Ahora Ryanair lanza una campaña publicitaria en la que tacha directamente de “payaso” al ministro español y en la que le culpa de la subida de precios de los billetes con la que amenaza por la histórica sanción.

Ryanair ha anunciado la puesta en marcha de una oferta de venta de 179.000 billetes a precios bajos y la campaña se comercializa con el ofensivo eslogan de “Reserva precios locos antes de que el payaso suba precios”, incluyendo la imagen del ministro de Consumo disfrazado de payaso. La campaña ha sido presentada personalmente por el consejero delegado del grupo Ryanair, Michael O’Leary, en un acto en Madrid en que ha vuelto a insultar personalmente al ministro.

Ryanair encona aún más los encontronazos con el Gobierno español y reitera sus amenazas de subir el precio de los billetes de avión si el Ejecutivo no retira la multa de 179 millones de euros impuesta a la propia compañía irlandesa, a Vueling, easyJet, Norwegian y Volotea por cobrar a sus clientes por llevar equipaje de mano en la cabina del avión o por elegir asientos continuos para varios pasajeros. “Todas las aerolíneas de España se oponen a estas multas inventadas e ilegales sobre el equipaje de mano, que si siguen adelante supondrán un aumento de las tarifas aéreas de, al menos, dos euros por billete cada año”, ha sentenciado O’Leary. “Ryanair está luchando contra las multas ilegales del equipaje de mano impuestas para que podamos tener tarifas aéreas más bajas en España, mientras que las multas de Bustinduy las aumentarán.

Desde Ryanair se insiste en que las sanciones son ilegales y contravienen la legislación de la UE. “Las multas inventadas e ilegales de 179 millones de euros por el equipaje de mano impuestas por el señor Bustinduy infringen claramente la legislación de la UE sobre la libertad de fijación de precios de las aerolíneas, que impide que políticos ingenuos intenten interferir en los precios de las aerolíneas o regularlos. El ministro Bustinduy debería retirar sus multas ilegales por el equipaje de mano y permitir que todas las aerolíneas que operan en España reduzcan las tarifas aéreas y aumenten el tráfico”, ha indicado el CEO de Ryanair. “La legislación de la Unión Europea protege a las compañías aéreas de estas intervenciones equivocadas de ministros ingenuos disfrazados de protectores de los consumidores”.

El ministro responde

Tras los ataques directos y los insultos, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avisado al consejero delegado de Ryanair de que "ninguna campaña de insultos, de difamación y de mala educación" le va a detener en la aplicación de las normas en defensa de los consumidores. Bustinduy ha subrayado que las sanciones impuestas a cinco compañías áreas, entre ellas Ryanair, se han aplicado "con todo rigor" y "con pleno respeto a la legislación comunitaria" que marca la UE.

"No es mi estilo participar de las excentricidades de ningún millonario extranjero y, además, a mí, honestamente, esto no me ofende. A mí lo que me ofende es cómo trata Ryanair a los consumidores españoles", ha replicado tras conocerse la campaña publicitaria en que el grupo aéreo irlandés le tacha de "payaso". "Soy el ministro de Consumo y mi obligación es defender los derechos de los consumidores. Y eso voy a seguir haciendo, le pese a quien le pese y donde haga falta", ha sentenciado, advirtiendo a Ryanair que sus campañas no le van a "distraer de ese objetivo" ni le van a "amedrentar".

El choque frontal de Ryanair con el Gobierno español no se ha limitado a los ataques por la multa de Consumo. En las últimas semanas, el gigante del bajo coste ha anunciado una reducción de vuelos en pequeños aeropuertos españoles alegando que las tasas que paga a Aena -el gestor aeroportuario controlado en un 51% por el Estado español- son muy altas, ha reclamado romper el “monopolio” de Aena y ceder aeropuertos a CCAA o ayuntamientos, ha ido elevando el tono en su cruce de declaraciones por este asunto con Aena y con el Gobierno (en este caso, con el ministro de Transportes, Óscar Puente, como objetivo).