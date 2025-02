Nissan cancela las negociaciones de fusión con Honda

Nissan ha cancelado las negociaciones de fusión con su rival Honda, según ha desvelado el diario japonés Nikkei. El fabricante de automóviles habría suspendido una unión que hubiese creado el tercer gigante del sector del mundo, algo que no terminaba de convencer sobre su capacidad para superar una crisis en solitario. Un portavoz de Nissan ha declarado a Reuters que el artículo del Nikkei "no se basa en la información anunciada por Nissan. Nuestro objetivo es finalizar nuestra dirección a mediados de febrero y lo anunciaremos en ese momento". Por su parte, un portavoz de Honda aseguró no conocer detaller sobre una posible retirada de su memorando de entendimiento. Las acciones de Nissan cayeron por encima del 4% antes de que la Bolsa de Tokio suspendiese su cotización justo después de concoerse la noticia mientras que las de Honda subieron más de un 8%.

Honda y Nissan, el segundo y el tercer mayor fabricante de automóviles de Japón, respectivamente, anunciaron a finales del año pasado la apertura de conversaciones para fusionarse y crear la tercera compañía más grande de la industria del mundo por ventas. La decisión se enmarca en un contexto de amenaza de liderazgo chino en materia de vehículos eléctricos, con marcas como BYD. Sin embargo, las negociaciones se han complicado por las crecientes diferencias entre ambas partes, según dos personas familiarizadas con el asunto contactadas por Reuters. En concreto, Honda había sondeado convertir a Nissan en una filial.

Este hecho plantea nuevas dudas sobre la capacidad de Nissan para superar su última crisis sin ayuda externa, puesto que se encuestra inmersa en un plan de reestructuración con el que pretende recortar 9.000 empleados y el 20% de su capacidad mundial. La compañía todavía no se ha recuperado por completo después de la detención y destitución del ex presidente Carlos Ghosn en 2018. El portazo a la fusión ha coincidido con la amenaza de los posibles aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump contra México, que afectarían en mayor medida a Nissan por encima de sus competidores.

Otros socios de la alianza a largo plazo de Nissan están abiertos a seguir adelante con la operación. Renault, que posee el 36% de Nissan, incluido el 18,7% a través de un fideicomiso francés, afirmó estar de acuerdo con la fusión, y Mitsubishi Motors, el socio más pequeño, había considerado apoyarla en un principio. Nissan y Honda habían planeado en un comienzo decidir la dirección de la integración a finales de enero, pero finalmente se retrasó hasta mediados de febrero.