Las pernoctaciones en apartamentos, casas rurales, albergues y campings crecieron un 3% en 2024

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles (apartamentos, campings, turismo rural y albergues) alcanzaron la cifra de 142,6 millones en el conjunto del año 2024, con un aumento del 3% con respecto a 2023.

Las noches en este tipo de alojamientos realizadas por residentes bajaron un 0,5% en 2024, mientras que las de los extranjeros se incrementaron un 5,8%, según datos hechos públicos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El 50,3% de las pernoctaciones se realizaron en 2024 en apartamentos turísticos, el 34,5% en campings, el 8,9% en alojamientos de turismo rural y el 6,3% restante en albergues.

Según Estadística, las estancias en apartamentos turísticos aumentaron un 2,2% en 2024, con Canarias como destino preferido y Reino Unido como primer mercado emisor. En los campings, las pernoctaciones subieron un 4,7% en 2024, siendo Cataluña el destino preferido por los viajeros y Alemania, el principal mercado emisor, con el 23,6% del total, un 10,7% más. Por su parte, las noches en alojamientos de turismo rural aumentaron un 0,4% en 2024. Castilla y León fue el destino preferido, con 1,9 millones, un 1,1% más que en 2023. En el caso de los albergues, las pernoctaciones crecieron un 3,9% en 2024. La Comunidad de Madrid fue el destino preferido, con 1,4 millones de pernoctaciones.

Suben los precios

Según el INE, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) registró un aumento medio del 7,1% en 2024. Por su parte, el Índice de Precios de Campings (IPAC) subió un 5,2% y el Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) presentó un incremento medio del 4,5%.

En cuanto al mes de diciembre, las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros decayeron un 3,5% con respecto al mismo mes de 2023, hasta las poco más de 6,8 millones. Las de residentes bajaron un 7% y las de no residentes un 1,2%, con Reino Unido como principal mercado emisor (29,6%).

El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 7,1% en diciembre con respecto al mismo mes de 2023. Por su parte, el Índice de Precios de Campings (IPAC) aumentó un 7,1% y el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) un 4,1%. En apartamentos, las pernoctaciones bajaron un 4,1% en diciembre, con una caída del 6,9% en residentes y un 3,1% en no residentes. La estancia media fue de cinco noches por viajero, un 3% menos.

En diciembre se ocuparon el 31,7% de las plazas ofertadas, un 3,4% menos que en 2023, con un grado de ocupación en fin de semana del 35,9%, 1,1 puntos porcentuales más.

El 73,9% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 29,6% del total. Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 2,2 millones de pernoctaciones y un descenso del 2,7% respecto a diciembre de 2023. También tuvo la mayor ocupación, con el 82,1% de los apartamentos ofertados.

Los cámpings, al alza

Las pernoctaciones en campings aumentaron un 1,9% en diciembre respecto al mismo mes de 2023. Las de residentes no variaron en tasa anual y las de no residentes aumentaron un 2,9%. El 66,3% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes, con Alemania con el principal mercado emisor, con el 39,6% del total. Durante diciembre se ocuparon el 43,7% de las parcelas ofertadas, un 2,5% más. El grado de ocupación en fin de semana fue del 45,7%, con un aumento de 3,9 puntos porcentuales.

Comunitat Valenciana fue el destino preferido en campings, con más de 677.000 estancias, y un descenso del 0,9% en tasa anual. También registró el mayor grado de ocupación, con el 64,6% de las parcelas ofertadas.

En cuanto a las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural, estas descendieron un 10,1% en diciembre. Las de residentes bajaron un 13,4%, mientras que las de no residentes aumentaron un 16,1%. Castilla y León fue el destino preferido, con más de 162.000 pernoctaciones, un 11,7% menos que en diciembre de 2023. Canarias alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 40,2%.

Por último, las noches en albergues registraron un descenso anual del 0,8% en diciembre, las de residentes bajaron un 0,6% y las de no residentes un 1%. Se ocuparon el 23,4% de las plazas, un 6,4% más que en diciembre de 2023. El grado de ocupación en fin de semana fue del 30,9%, con un aumento del 14,7%. La Comunidad de Madrid fue el destino preferido, con más de 110.000 pernoctaciones. Canarias registró la mayor ocupación, con el 58,3% de las plazas ofertadas.