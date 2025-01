El Mobile pone a rodar la edición de 2025 confiado en batir los 101.000 asistentes del año pasado

A casi un mes de que empiece el Mobile World Congress del 2025 (este año se celebra del 3 al 6 de marzo), la compañía que lo organiza ya ha empezado a calentar motores. Los mayores expositores hace semanas que preparan ya sus estands, pero ha sido este miércoles que GSMA ha empezado oficialmente la cuenta atrás. Lo ha hecho desvelando las líneas maestras del evento, tanto en cuanto a temáticas (de nuevo, el 5G o la inteligencia artificial, aunque mucho más aplicada a proyectos concretos) como a las expectativas de crecimiento. No han precisado mucho, en este sentido, pero sí se han mostrado confiados en superar las 101.000 personas que asistieron el año pasado y llegar hasta los 550 millones de euros de impacto económico. Fueron 500 millones, el año pasado.

La primera gran muestra de crecimiento es que, por primera vez desde la pandemia, el MWC se celebrará tanto en el recinto de Fira de Barcelona que está en l’Hospitalet de Llobregat como en uno de los pabellones que está en la Plaza España. Allí se celebraba el 4YFN, pero desde que este evento para ‘startups’, emprendedores e inversores se anexionó físicamente a su hermano mayor que no ocurría nada en estas instalaciones, durante estos días.

El Mobile, por cierto, todavía no ha vuelto a las cifras de asistentes que logró en 2019 y ninguno de los portavoces oficiales de GSMA se atreve a aventurar si el 'sorpasso' se dará este año, aunque su consejero delegado, John Hoffman, si señala en una conversación con EL PERIÓDICO, que será probablemente la mayor edición en cuanto a superficie.

Tienen todo el recinto de Fira Gran Via ocupado, con el 4YFN distribuido por segundo año consecutivo en dos plantes y con una nueva atracción en Fira Montjuïc, el Talent Arena. Se trata de un evento organizado por la Mobile World Capital y orientado a los profesionales del sector digital y a las compañías que los buscan.

En este sentido, Hoffman ha dicho abiertamente que, para seguir creciendo, será clave la puesta en marcha del llamado 'Hall Zero', el noveno pabellón de Fira Gran Via, que tendría que estar operativo de cara a la edición de 2027. "Pinta fantástico y estamos ansiosos de llenarlo también", ha declarado el mismo directivo, en el evento de presentación organizado en la Antiga Fàbrica Estrella Damm y al que han asistido todo tipo de representantes de organizaciones clave para la ciudad: Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana, Gremi d'Hotels, Mobile World Capital, Fira de Barcelona, Ajuntament, Generalitat...

Inteligencia artificial

“El MWC va creciendo y queremos dejar un impacto más allá de la semana que dura el evento”, ha explicado Hoffman , junto al director ejecutivo de GSMA, Mats Granryd, y a su directora de marketing, Lara Dewar. Entre los tres han contado que esperan un evento “mayor” al del año pasado “y, por supuesto, mejor”, que quieren ser más que “el mayor y más influente evento de conectividad del mundo” y que los negocios ocurran esta semana en Barcelona. “El 80% de nuestros socios reservaron para el año siguiente cuando aún no había terminado la edición pasada, eso no sucede si no ven un retorno”, ha subrayado Granryd.

También han desvelado el nombre de algunos de los conferenciantes, como son los consejeros delegados de B-Team, Time, Agility Robotics, Lenovo, Mistral AI, Mutliverse o Perplexity. Estarán, asimismo, exidrectivos de Amazon, Google o Apple, como el ingeniero Steve Wozniak.

En cuanto a los temas, la apuesta es que serán especialmente centrales el 5G y la inteligencia artificial (IA), aunque ya mucho más aterrizada. “La IA será discutida a muchos niveles, porque la conversación ha evolucionado mucho en los últimos años”, han apuntado. “Lo más importante de la IA no es tanto ella en sí misma como lo que puede conseguir y eso es lo que esperamos tratar en el congreso”, han apostado. “Hace muchos años que hablamos del 5G y de cómo encontrar la creación de valor junto al big data, el Internet de las Cosas o la IA, ahora vemos estos verticales juntos y hablamos de soluciones”, han agregado. “La misma energía disruptiva que había cuando la industria [del móvil] explotó, vuelve a estar en 2025”, han concluido, quienes han avanzado algunas de las atracciones que probablemente más llamarán la atención: un vehículo conducido desde Finlandia, muchos robots, algún que otro ordenador portátil transparente y, con toda probabilidad, algún taxi volador.