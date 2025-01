China refuerza las ayudas para la pesca de gran altura con buques más grandes

La flota china de larga distancia está compuesta, según los últimos datos (2023) de su propio gobierno, por 1.498 pesqueros, si bien distintos estudios —como el reciente del británico Tracker Group Limited, del pasado verano— elevan esta cifra por encima de los 2.100. Es una actividad fundamental tanto para el autoconsumo como para la industria alimentaria del país, y fue promovida por Pekín a partir de 1985 en paralelo al incremento de la demanda y a la expoliación de los recursos más próximos a su costa. Estos pesqueros de gran altura están gestionados por cerca de 180 empresas, la mayoría controladas —total o parcialmente— por el erario público a través de corporaciones gubernamentales o por las propias provincias. Su historial está plagado de irregularidades, desde pescar al margen de cualquier regulación —pesca no reglamentada o ilegal—, en espacios protegidos o con vulneración de los derechos laborales. El Ejecutivo de Xi Jingping, a través del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, ha decidido acudir ahora en rescate de esta flota ante el "aumento de la presión" por el alza de costes o sus "dificultades operativas".

Es un salvavidas principalmente económico, aunque el "aviso" —el documento ha sido difundido como tal, no como una orden ministerial— incluye un mensaje a las propias armadoras para que promocionen mejor sus productos en festivales gastronómicos o ferias. En síntesis, son tres los ejes sobre los que gira este auxilio: simplificación y mejora de los subsidios, reemplazo de barcos viejos y pequeños por otros más grandes y facilidades para la contratación de marineros en otros países. A fin de "promover el desarrollo de la pesca de altura", por ejemplo, Pekín fija la necesidad de "mejorar la eficiencia de los fondos de subsidios [e ] implementar políticas de apoyo eficaces". Un informe del Congressional Research Service (CRS) del año 2022 cifró las ayudas directas de China a su industria pesquera en 7.261 millones de dólares anuales, el equivalente a unos 20 millones de euros diarios al tipo de cambio de entonces. El nuevo comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, pretende eliminar todo tipo de subsidios a la flota pesquera europea durante su mandato, incluyendo como ayudas el gasóleo bonificado. China va en sentido contrario.

"Fomentar la eliminación de pesqueros de altura mediante el método reemplazar más por menos y reemplazar pequeños por grandes, de conformidad con los requisitos de las organizaciones regionales de organización pesquera", abunda. Pekín busca así la retirada de la flota más envejecida, que es más intensiva en consumos de carburantes, con embarcaciones de mayor envergadura. No habla de ganar capacidad pesquera, sino de sustituir enjambres de barcos por enormes unidades, sobre todo para especies pelágicas como los túnidos, la caballa y la paparda (alcrique). Pretende de igual modo "facilitar los canales de entrada y salida" de trabajadores extranjeros, dado que, cada vez más, la flota china se abastece de mano de obra de Vietnam, Indonesia y países limítrofes, que perciben salarios más bajos. Buques de larga distancia como los poteros pueden pasar dos años sin pisar puerto, descargando capturas y avituallándose en alta mar con mercantes también de capital chino.

Aprobado un dictamen contra prácticas no sostenibles

El Pleno del Comité Económico y Social Europeo (CESE) aprobó este miércoles un dictamen presentado por Javier Garat, secretario general de la patronal de armadores Cepesca —el vigués Daniel Voces ha ejercido como asesor—, para "fortalecer las medidas contra las prácticas de pesca no sostenible realizadas por países no pertenecientes a la Unión Europea".El dictamen reclama la ampliación geográfica de las medidas, solicitando que las normas revisadas no se limiten al Atlántico nordeste, sino que incluyan también las aguas del Mediterráneo y zonas internacionales. Este enfoque amplio garantizará que todas las prácticas no sostenibles sean efectivamente abordadas.

