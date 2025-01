La CEOE se debate entre negociar una subida del SMI del 3% o plantarse

La patronal CEOE se debate internamente entre dos posiciones que llevar a la mesa a la que están convocados este miércoles con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para definir el salario mínimo interprofesional (SMI) de este año. Una ala de la organización empresarial se inclina por presentar una propuesta de incremento del 3%, mientras que otra opta directamente por plantarse y no apoyar ningún incremento de costes laborales más, según confirman distintas fuentes consultadas de la entidad.

Este miércoles por la mañana se reunirá la junta directiva de la CEOE, la cúpula patronal, con el principal objetivo de fijar una posición común que llevar a la mesa a la que están convocados por la tarde.

Las posiciones que allí se debatirán ya las han dejado intuir destacados miembros de la organización empresarial, si bien en privado varias fuentes consultadas coinciden en señalar que, sea cual sea la estrategia empresarial que se acabe imponiendo, la posibilidad de acabar entrando a un acuerdo tripartito para apoyar una subida del SMI es muy remota.

La crítica contundente y directamente a lo personal que lanzó este pasado lunes la vicepresidenta segunda contra Garamendi sobre el SMI demuestra la distancia que actualmente les separa. Ante las reticencias del segundo a la revalorización que plantea la primera, Díaz le espetó: "Qué fácil es decir esto cuando cobras 25 veces el SMI", afirmó, en referencia al alrededor de 400.000 euros brutos al año que cobra Garamendi como presidente de la CEOE.

Dos posiciones

Dentro de la patronal hay dos planteamientos sobre este tema. Por un lado, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, deslizaba este pasado lunes en una entrevista en TVE que estarían dispuestos a negociar una subida del SMI "siempre en las bandas que firmamos con los sindicatos". Es decir, ese 3% que pactaron CEOE, CCOO y UGT que debían subir los salarios a nivel sectorial. "Si defendemos una cosa para los convenios, no tiene sentido defender otra con el SMI. Nosotros lo que firmamos, lo cumplimos", apunta una fuente patronal.

Subir un 3% el SMI implicaría pasar de los actuales 1.134 euros brutos al mes (en 14 pagas), a 1.168 euros, es decir, un aumento de 34 euros mensuales. Y permitiría a los 2,5 millones de empleados que se rigen por el salario mínimo en toda España, 300.000 de ellos en Cataluña, mantener su poder adquisitivo, en tanto que el IPC en 2024 subió un 2,8%, dos décimas por debajo.

Esa propuesta estaría lejos de la defendida por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que plantea un incremento del 4,4%, es decir, de 50 euros mensuales, hasta los 1.184 euros brutos. Y más lejos aún de lo que plantean los sindicatos, que ambicionan llegar hasta un SMI de 1.200 euros.

"No está la empresa española para más subida de costes"

Garamendi entonó en público una posibilidad que se baraja dentro de la patronal, mientras que uno de sus vicepresidentes, Gerardo Cuerva, habló el mismo día de otra. "No está la empresa española para más subida de costes", afirmó el también presidente de Cepyme -la sectorial de las pymes dentro de CEOE-. Esa diferencia en el tono revela la guerra interna que mantienen actualmente ambos dirigentes empresariales y que el propio Cuerva reconoció este pasado lunes en público.

El presidente de la patronal ha perdido la confianza en Cuerva y le está buscando un candidato alternativo para batirlo en las elecciones que tiene que celebrar Cepyme este año. Ante el estallido público de la crisis, adelantado por el diario ABC, Garamendi y Cuerva se han citado a una reunión este martes para intentar despejar el futuro de la presidencia de Cepyme.

Más allá de las diferencias entre estos dos dirigentes, Cuerva manifestó en público lo que defiende más de una sectorial o territorial de CEOE en privado. Los empresarios de sectores donde el SMI es el salario habitual, como el campo, o aquellos que trabajan en un alto grado con contratos públicos y que el aumento del SMI no irá acompañado de un aumento de lo que reciben vía licitaciones ven excesivo asumir un incremento salarial del 3% y abogan por rechazar directamente la propuesta de revalorización del Gobierno.

El miércoles a las cuatro y media de la tarde tendrá lugar la reunión a tres bandas entre Trabajo, sindicatos y patronal. No está claro, sea cual sea el posicionamiento que acaben llevando los empresarios a la misma, que sea la última. Y es que las reivindicaciones sindicales están condicionadas a la decisión que acabe tomando el Ministerio de Hacienda sobre si aumenta o no el umbral de exenciones de IRPF para evitar o no que parte de la subida del SMI se la quede Hacienda y no vaya íntegra a los bolsillos de los beneficiarios.