Cara a cara de alta tensión entre los jefes de Ryanair y Aena: “España no va a adaptar sus aeropuertos a una sola compañía”

Guerra total entre Aena, el gestor de los aeropuertos españoles, y Ryanair, el gigante del bajo coste y mayor aerolínea del mercado español. La aerolínea anunció la semana un repliegue en varios aeropuertos regionales españoles para la próxima temporada de verano (con la eliminación de 12 rutas y 800.000 plazas menos) alegando que no son competitivos por las tasas aeroportuarias que se tienen que pagar por utilizarlos. Aena respondió acusando de “chantaje” a la compañía aérea y de utilizar “argumentos espurios” sobre el nivel de tasas que se pagan en los aeropuertos españoles, que, según alega la compañía española, están muy por debajo de la de sus competidores europeos.

Desde entonces el choque no ha dejado de escalar en tensión y ambas compañías no han dejado de elevar el tono. Y este lunes los consejeros delegados de ambos grupos -Maurici Lunes (Aena) y Eddie Wilson (Ryanair)- han alimentado aún más el encontronazo en un tensísimo cara a cara en acto público en Madrid, con acusaciones, críticas, sarcasmo y en ocasiones elevándose demasiado el volumen de las voces.

“Estamos en un momento grave. Es un desafío al sector aeroportuario y al sector turístico español al completo. Es difícil no interpretarlo como un chantaje en toda regla”, ha denunciado visiblemente enfadado el presidente de Aena, Maurici Lucena, sobre las exigencias de Ryanair, a la que ha acusado de pretender “operar gratis” en los aeropuertos españoles, durante su intervención en una mesa de debate del foro turístico Hotusa Explora.

“El sistema aeroportuario español no se puede hacer a medida de Ryanair. El nuestro es un sistema equilibrado, que debe atender la heterogeneidad de aerolíneas, que debe atender bien a todas”, subrayó el máximo ejecutivo de Aena, el grupo semipúblico controlado en un 51% por el Estado español. “España no puede adaptar sus aeropuertos a una sola compañía”, ha abundado después en declaraciones a varios medios de comunicación. Lucena ha exigido a Ryanair “decoro”, “recuperar la cortesía” y “dejar de decir cosas que no son verdad”, apelando a la responsabilidad de la aerolínea por ser la que mayor cuota de mercado tiene en España.

Petición de mediación al Gobierno

El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, ha confirmado su “compromiso con España” y su intención de seguir creciendo en el mercado español, pero concentrando su expansión muy especialmente en los grandes aeropuertos El directivo ha justificado su repliegue en pequeños aeropuertos (con su salida de Valladolid y Jerez de la Frontera, y recorte de vuelos en Vigo, Santiago, Zaragoza, Asturias y Santander) denunciando que los aeropuertos regionales españoles “no son competitivos” en comparación con sus pares europeos por las tasas que se aplican a las compañías aéreas.

“Si la aerolínea más barata te digo que hay problemas en los aeropuertos regionales, hay que ser creativos para solucionarlos. Necesitamos incentivos”, ha sentenciado Wilson, que ha ironizado sobre la preocupación real de Aena por crecer en todos sus aeropuertos por ser un monopolio en la gestión de los aeropuertos y se ha mostrado sarcástico insinuando que “habían echado algo en el agua” para referire a los comentarios del presidente de Aena.

“Se puede desbloquear la situación fácilmente. Hay que hablar de incentivos, porque lo que existe ahora no funciona. Si funcionara, llevaría allí nuestros aviones”. El CEO de Ryanair ha reclamado la intervención del Gobierno central, especialmente del ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha anunciado una ronda de contactos con las Administraciones de las comunidades autónomas afectadas por los recortes. “Seamos creativos para solucionar el problema. Pido al Gobierno reunirnos para solucionar esto”.