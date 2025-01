¿Quién es Marc Murtra? Un hombre de consenso al aparato

Patrono de la Fundación La Caixa, la propietaria de hólding inversor Criteria, del que penden las participaciones del grupo de la estrella de Miró presidido por Isidro Fainé, como Telefónica, Marc Thomas Murtra Millar (Blackburn, Inglaterra, 1972), conocido como Marc Murtra, es un hombre de consenso para la presidir la operador por su bagaje en el sector financiero y en el tecnológico. Actual presidente ejecutivo de Indra, donde desembarcó en 2021, no sin polémica por sus vinculaciones con el PSC, al ser la firma pública SEPI el principal accionista de la compañía (28%). Sustituyó a Fernando Abril-Martorell al frente de esta compañía tecnológica. Además del Gobierno, que tiene el 10% de la operadora, su candidatura para presidir la compañía cuenta también con el aval de otro gran accionista, La Caixa, que posee el 9,9%.

Este ingeniero industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), especialista en la última década en banca de inversión, fue jefe de gabinete del ministro de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España, cuando esta estaba en manos del exalcalde de Barcelona, Joan Clos.También trabajó en el Ayuntamiento de Barcelona cuando estaba gobernado por los socialistas, como gerente de servicios sociales, entre otros cargos. A su vez tiene un máster en Administración de Empresas (MBA) por la Leonard School of Business de la Universidad de Nueva York. En Indra, además de presidente lidera la comisión de estrategia y de la comisión delegada ejecutiva. A su vez es consejero independiente en Ebro Foods, S.A. y en Industria de Turbo Propulsores, S.A (ITP Aero), después de Indra adquiriera una participación significativa.

Hijo de un cirujano cardíaco, empezó su carrera profesional como ingeniero en la industria nuclear en British Nuclear Fuels Ltd en Reino Unido, y continuó en la consultora de estrategia DiamondCluster, donde trabajó para grandes empresas tecnológicas. Durante varios años trabajó en la función pública, donde fue especialista en Estrategia Digital, Transformación Digital y 'Public-Private Partnerships'. En ese puesto desarrolló la labor de director general de Red.es, entre otros cargos. En 2011 regresó al sector privado en el ámbito de la banca de inversión. Ha sido socio director y presidente de Closa Investment Bankers, así como director de CREA Inversión. Entre sus rasgos destaca "su amplio amplio conocimiento del sector tecnológico", según se destaca en Indra. Como asesor financiero ha liderado en la última década numerosas operaciones corporativas en varios sectores.

Es profesor asociado de Dirección Financiera, Economía Financiera y de 'Master of Science in Finance and Banking` en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), donde imparte clases a estudiantes de grado de Administración y Dirección de Empresas, de grado de Económicas y Máster. Pese a que se le vincula al PSC, algunas de las personas que lo conocen lo desligan del aparato del partido y lo consideran adecuado para trabajar con equipos de distintas ideologías y enfocado a los resultados empresariales. Además del apoyo del Gobierno, cuenta con el del brazo inversor de La Caixa, Criteria, ya que es, además es patrono de la fundación.

