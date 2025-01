Stellantis, Toyota y Ford se alían con Tesla para evitar un multazo por sus emisiones de CO2

En una realidad en la que (casi) todo es comercializable, existe un mercado para la compraventa de créditos de carbono. En esencia, se trata de que las empresas que no pueden eliminar o reducir sus emisiones de CO2 tengan la posibilidad de compensar su huella de carbono y no exponerse, por ejemplo, a posibles sanciones. Con dinero de por medio, desde luego.

Aunque su expatrón Carlos Tavares estaba convencido de que era un objetivo perfectamente alcanzable, en Grupo Stellantis han asumido que no podrán cumplir los estrictos nuevos límites de emisiones fijados por la normativa CAFE (Clean Air for Europe, Aire Limpio para Europa), en vigor desde el día 1 de enero. Rebasar el umbral marcado desde Bruselas exponía a la multinacional a multas por hasta 2.630 millones de euros. Una factura colosal superada ampliamente por Volkswagen (hasta 8.850 millones), Grupo Renault (2.100 millones) o Ford (1.430 millones). ¿El remedio? Comprar derechos de emisiones a quien les sobren; y ese alguien, en este caso, es nada menos que Tesla. Stellantis, Toyota y Ford han decidido crear un pool para pagar al conglomerado de Elon Musk y evitar así, al menos para este 2025, el multazo.

Lo que determina el nuevo peldaño en la normativa CAFE es lo siguiente. De media, las emisiones de las nuevas matriculaciones de turismos deberán estar por debajo de los 93,6 gramos de CO2 por kilómetro, un límite bajo el que, a día de hoy, solo figuran marcas como la china Geely, Tesla o Volvo, según informes difundidos por las consultoras especializadas Dataforce y Transport & Environment (T&E). Para los grupos que superen los límites fijados de emisiones, la sanción será de 95 euros por cada gramo de CO2 extra y coche vendido. Es de ahí de donde sale esa posible factura para Stellantis de 2.630 millones de euros. Y el hecho de que ahora se haya creado esta alianza de fabricantes con Tesla ha sido posible gracias a dos factores.

Vuelta a la patronal

En primer lugar, a la reincorporación de la propia Stellantis dentro de la patronal europea ACEA (European Automobile Manufacturers Association), que había abandonado por decisión del portugués. En segunda instancia, porque la presión de la industria y de Gobiernos como el de Italia o Alemania han calado en Bruselas, de modo que es la propia Comisión Europea la que articulará este mercado para la transacción de créditos de carbono.

"Hay que tener en cuenta que tenemos un 12% de ventas de eléctricos y necesitamos llegar al 21%. Además, muchos incentivos han desaparecido, lo que complica aún más el reto", ha explicado el director operativo de Stellantis en Europa, Jean-Philippe Imparato, en una entrevista publicada por El Español.

El ejecutivo no ha querido entrar en detalles sobre la operación con Tesla. "No ha sido por cuestiones filosóficas, sino para ayudar a los trabajadores del Grupo Stellantis a cumplir con los objetivos sin tener que esperar muchos meses". Ahora bien, el grupo no ceñirá su estrategia a la compra de créditos de carbono, como también ha detallado Imparato. "La primera es la de acelerar nuevos coches eléctricos, sobre todo los de menos de 20.000 euros, para tenerlos listos lo antes posible", en paralelo a la "reducción de costes" para mejorar la venta de eléctricos y "alinear estrategias" con distribuidores o gobiernos. "El objetivo es cumplir globalmente".

"Comunicaremos lo de la STLA Small a su debido tiempo” Jean-Philippe Imparato — Responsable de Stellantis en Europa

Sucesión

"Desde el principio dejé claro que yo no soy candidato. Mi enfoque está en el trabajo del día a día, en los clientes, los distribuidores, los resultados... Eso es lo que me gusta y donde aporto más". Así se ha vuelto a descartar el máximo responsable operativo de Stellantis en Europa, Jean-Philippe Imparato, de la baraja de candidatos para ocupar el puesto de Carlos Tavares.

En la misma entrevista divulgada por El Español, y realizada en conjunto por un grupo de medios europeos, Imparato tampoco ha querido divulgar cuánto prevé pagar Stellantis a Tesla por los créditos de carbono, aunque un informe de UBS estima que serían en torno a 1.000 millones de euros.

En la misma conversación, el ejecutivo también ha optado por el hermetismo en lo relativo a la asignación de nuevas plataformas STLA Small, por la que aguarda la factoría de Balaídos. "Seguro que estaremos en condiciones de dar el nivel adecuado de información en 2025, lo comunicaremos a su debido tiempo".

