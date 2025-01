Un juez acepta a trámite la demanda de Just Eat contra Glovo, que le reclama 295 millones por "competencia desleal"

El juzgado de lo mercantil 2 de Barcelona ha aceptado a trámite la demanda interpuesta por Just Eat contra Glovo por presunta competencia desleal. La compañía de las mochilas naranjas reclama 295 millones de euros a la de las mochilas amarillas por considerar que esta le ha ganado cuota de mercado a través del empleo de falsos autónomos. Just Eat presentó el pasado 29 de noviembre la demanda y recientemente esta ha sido aceptada por los tribunales, según ha podido confirmar El Periódico.

Glovo y su polémico modelo laboral suman una nueva causa judicial. Mientras sigue en marcha la investigación por un presunto delito penal contra el fundador y consejero delegado de la compañía, Óscar Pierre, ahora se pone en marcha un nuevo litigio, este por la vía mercantil.

"Numerosas sentencias han condenado a Glovo por contratar a repartidores como falsos autónomos y vulnerar la normativa de Derecho Laboral. Esto sitúa a Just Eat España en una clara situación de desventaja competitiva, ya que Just Eat España, tal y como exige la ley, sí contrata a los repartidores por cuenta ajena, incurriendo en elevados costes adicionales", denunció hace unas semanas Just Eat, cuando hizo pública su demanda contra Glovo.

Just Eat fue, dentro de las compañías que operan a día en el sector del 'delivery', pionero en España en el reparto de comida a domicilio. En 2016 compró la entonces popular marca Nevera Roja y hasta la irrupción de Glovo, Uber Eats y Deliveroo (hoy ya no opera en España) era la principal referencia en esta actividad. Desde entonces ha visto como las aplicaciones que han operado desde su inicio mediante mensajeros autónomos le iban ganando cuota de mercado.

Y denuncia que gran parte de ello se debe a que mediante el modelo de autónomos asumen menores costes laborales que tener contratados o subcontratados a los mensajeros. Ya que, entre otros, a los autónomos cuando no reparten no se les paga y a los asalariados se les debe asegurar el sueldo, al margen de si hay actividad o no. Es por ello que Just Eat le reclama a Glovo 295 millones de euros en concepto de reparación de daños por la "competencia desleal". Ahora el juez deberá determinar si esta existe o no y, si es así, valorar si la cuantía reclamada se corresponde con el daño causado.

No es la primera vez que demandan a Glovo por esa "competencia desleal" y es que en 2021 Uber ya cursó una denuncia parecida contra la misma empresa. Entonces le reclamó 90 millones de euros, aduciendo que Uber había cambiado su modelo laboral para adaptarse a la 'ley Rider' y que Glovo no lo había hecho y seguía operando con autónomos. Lo que dejaba a la primera en una peor posición para competir entre los consumidores. Finalmente, el juzgado número 12 de lo mercantil de Barcelona falló en contra Uber y no vio acreditada esa competencia desleal.

