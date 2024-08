Así es tener un coche eléctrico: "He ahorrado unos 6.000 euros"

Israel es uno de esos españoles que dio el paso hacia la movilidad eléctrica hace unos años. El ahorro económico y la sostenibilidad fue lo que le motivó a hacer el cambio. Al mismo tiempo, instaló placas solares en su casa y decidió comprarse un Tesla Model 3, el coche eléctrico más vendido en España. Para él, las ventajas económicas de tener este vehículo frente a uno de combustión son evidentes. "Yo antes gastaba unos 350 euros mensuales en gasoil y ahora gasto unos 30 euros en energía", afirma. Un ahorro mensual que supera el 90% en cuanto a la puesta en funcionamiento del coche.

Todo esto se suma al mantenimiento del vehículo, por lo que Israel también ha reducido prácticamente la totalidad de sus gastos. «En un coche normal, cada 20.000 kilómetros tienes que cambiar el aceite y los filtros, que puede costar de media unos 100 euros. Mi vehículo tiene 110.000 kilómetros, así que fácilmente me he ahorrado en mantenimiento unos 600 euros», señala. En este periodo, solo se ha visto obligado a cambiar los cuatro neumáticos, algo normal en cualquier vehículo.

Además de este importante ahorro económico, Israel asegura que los coches eléctricos son realmente fiables. Todavía no ha tenido que llevarlo a ningún taller para reparar o cambiar alguna pieza, lo cual le ha restado muchos problemas con respecto a su anterior vehículo. Hay que tener en cuenta que no todos los talleres mecánicos cuentan con los medios y los conocimientos para reparar alguna pieza o realizar las revisiones pertinentes a un coche eléctrico. Así, es necesario que el taller cuente con boxes eléctricos con el objetivo de eliminar posibles riesgos producidos por la alta tensión. Los mecánicos que traten el vehículo deben tener una formación especializada, por lo que lo más recomendable es llevar el coche a un taller eléctrico oficial.

Israel no puede ocultar su satisfacción con su Tesla, tanto por rendimiento como por costes. Admite que teniendo placas solares en casa, era consciente de que tener un coche eléctrico le saldría más económico que un coche de combustión, pero se ha visto sorprendido con la diferencia. «En mi caso, he llegado a calcular unos 6.000 euros de ahorro total», concreta. Aclara que la instalación de un punto de carga en casa responde a un deseo de que la carga sea más rápida, pero no es obligatoria.

Dificultades

"Si tienes un simple enchufe en tu garaje puedes tener coche eléctrico, y además yo lo cargo por la noche, cuando el precio de la electricidad es mucho más barato", cuenta. Ser propietario de este tipo de vehículo solo se convierte en un problema a la hora de realizar desplazamientos largos que superen los 200 kilómetros. "Te condiciona la planificación del viaje según las cargas del vehículo. Cuando sales de viaje con un coche de combustión paras cuando te apetece, con el coche eléctrico paras cuando el coche tiene que parar", asegura Israel.

Por ello, tiene que planificar el viaje junto a su familia de forma muy detallada, teniendo en cuenta si el trayecto que conduce a su destino cuenta con suficientes puntos de carga y si estos se encuentran disponibles. En periodos de vacaciones son habituales las colas en las estaciones de servicio, debido a que todavía hay escasez de puntos de carga en España.

Israel reconoce también que para disfrutar de las ventajas de un coche eléctrico te lo tienes que poder permitir económicamente. "El perfil de la persona que tiene coche eléctrico suele ser pudiente. No es el típico coche que se compra un joven de 20 años porque supone una inversión inicial de 30.000, 40.000 o 50.000 euros que no todo el mundo puede asumir", dice.

Esta puede ser la respuesta al estancamiento que se viene produciendo en los últimos meses en el mercado de los coches eléctricos. En Aragón, la venta de vehículos eléctricos puros (BEV) e híbridos enchufables (PHEV) cayó un 20,5% en el primer semestre del año, situando a la comunidad a la cola en la compra de este tipo de vehículos.

Precio del seguro

Una cuestión en la que los clientes se fijan mucho a la hora de comprarse un coche nuevo es en el precio del seguro. Esto puede variar considerablemente dependiendo del perfil del conductor, de la marca y del propio vehículo. Víctor Artamendi, de la compañía de seguros Allianz Artamendi Sanz, avisa de que el seguro de un coche eléctrico tiene ciertas peculiaridades: «Un accesorio único incluido en este tipo de vehículos es el robo de la manguera para conectarse a la corriente y, además, los servicios de grúa tienen que estar adaptados y especializados en el transporte de un coche eléctrico». Esto se puede traducir en un cierto sobrecoste del seguro en algunos casos.

Pero desde la compañía Allianz Artamendi Sanz señalan que el precio del seguro de un coche eléctrico no es más caro que uno de combustión, sino que por lo general suele salir más barato. En una comparación entre un Mercedes EQC (eléctrico) y un Mercedes GLC (gasolina), que son modelos similares fácilmente comparables, se demuestra estos. «Para una persona con una bonificación buena, un todo riesgo con franquicia costaría 760 euros en el eléctrico y 942 euros en el de gasolina», fija Artamendi.

