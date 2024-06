Next Advice compra un edificio en el centro de Madrid para alquiler de media estancia

Next Advice ha cerrado la compra de un edificio en el centro de Madrid, ubicado en el número 28 de la calle Monteleón, en el barrio madrileño de Malasaña, sobre el cual se realizarán obras de mejora y acondicionamiento para, posteriormente, alquilarlo en modalidad de media estancia, según avanzan fuentes de la gestora española a ACTIVOS, el vertical económico de Prensa Ibérica.

El inmueble suma alrededor de 840 metros cuadrados residenciales, repartidos en 14 viviendas de uno y dos dormitorios de entre 40 y 95 metros cuadrados cada una, aunque no dispone de licencia de primera ocupación (LPO), el permiso necesario para los apartamentos puedan habitarse. Ahora, Next acometerá las reformas necesarias para obtenerla, con una inversión de más de cinco millones de euros (incluyendo el precio de compra del activo). Al tratarse de un edificio protegido y ubicarse dentro del distrito dentro, la obtención del permiso se demorará entre seis meses y un año, al no poder tramitarse a través de declaración responsable, aunque la duración de las obras solo será de entre tres y cuatro meses.

El plan de negocio de la firma de consultoría y gestora 'boutique' liderada por Rafael Núñez y Pablo Barriopedro, una vez terminen los trabajos de remodelación, que están siendo coordinadas por el estudio de arquitectura Club Design, es destinar las viviendas a alquiler de media estancia, aprovechando la proximidad, por ejemplo, de varias universidades. El edificio se ubica muy próximo a campus urbanos de la Pontificia Comillas, Antonio de Nebrija o Camilo José Cela.

En su origen, el activo fue propiedad de la sociedad Promociones La Fuente de Parla S.L., que quebró tras el estallido de la burbuja financiera y nunca llegó a terminar su construcción. Tras varios años, acabó en manos de Sareb, que lo sacó a subasta por tres millones de euros en octubre de 2022, tal y como informó este periódico, traspasando la posesión del inmueble a un grupo familiar, los cuales, tras aplicar medidas de conservación y liberar los apartamentos, procedieron a su venta a Next Advice, una operación cuyo cierre definitivo se espera para septiembre.

El parking, la joya de la corona

La joya oculta del edificio, más allá de sus catorce viviendas, es el aparcamiento robotizado para vehículos de más de 700 metros cuadrados ubicado en el sótano, que suma 44 plazas. Primero, se deberán acometer las obras necesarias para que pueda entrar en funcionamiento, pero la gestora trabaja ya en la búsqueda de un operador o un explotador. Los edificios con plaza de garaje en la zona son escasos y, además, su grado de protección impide construir uno. Actualmente, en la zona alrededor de Monteleón, 28, apenas hay una veintena de plazas ofertadas en alquiler, cuyos precios, en el caso de las de las de coche, superan los 120 y alcanzan incluso los 180 euros al mes.

¿Quién es Next Advice?

Next Advice es una gestora española inversiones, consultoría inmobiliaria y consultoría financiera y de negocio. Desde 2023, se integra en Grupo Next, al que pertenece también el despacho Next Abogados, especializado en el área de inmobiliario, fiscal y el asesoramiento a clientes en operaciones y disputas de mercado. Next Advice tiene entre sus principales clientes a la socimi Whiteni, cotizada en Euronext París, nacida con la compra de tres edificios de oficinas en el entorno del Hospital Ramón y Cajal y especializada en la adquisición y promoción de activos urbanos para su venta o alquiler. Entre sus últimas operaciones destaca la compra de dos suelos al Ayuntamiento de Madrid para levantar vivienda libre.